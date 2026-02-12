Создатель Buckshot Roulette стал крупным спонсором игрового движка Godot

Команда разработчиков Godot Engine официально объявила о появлении нового значимого партнера в своем фонде развития. Им стал Майк Клубника, автор вирусного инди-хита Buckshot Roulette и проекта s.p.l.i.t. Разработчик решил поддержать открытый игровой движок, на базе которого и были созданы его проекты.

В заявлении, опубликованном на платформе Bluesky, представители Godot поприветствовали нового участника и выразили благодарность за поддержку. Майк Клубника присоединился к фонду в статусе Corporate Platinum sponsor. Согласно официальной странице корпоративного спонсорства, данный уровень участия подразумевает финансирование в размере 36 тысяч евро в год.

Теперь независимый разработчик находится в одном ряду с крупными технологическими компаниями, такими как W4 Games, V-Sekai и JetBrains, которые предоставляют аналогичный объем финансирования. На текущий момент ежемесячный бюджет фонда разработки Godot составляет чуть более 30 тысяч евро, поэтому вклад создателя Buckshot Roulette станет существенным подспорьем для дальнейшего развития технологий.

Подобные инвестиции позволяют движку оставаться полностью бесплатным инструментом с открытым исходным кодом и конкурировать с проприетарными платформами. Совсем недавно команда выпустила обновление Godot 4.6, которое привнесло множество технических улучшений и исправлений. Успех Buckshot Roulette наглядно демонстрирует возможности этого движка в руках талантливых авторов, а ответная финансовая поддержка со стороны разработчика поможет сообществу получать новые инструменты для творчества.