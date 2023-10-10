На консолях PlayStation 4 и Xbox One стал доступен симулятор строителя Builder Simulator ©

Наденьте строительный шлем, возьмите мастерок и приготовьтесь к тяжелой работе в Builder Simulator, которая теперь доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

Builder Simulator — игра-симулятор, идеально подходящая для тех, кто когда-либо мечтал построить дом с нуля. Он выделяется своим вниманием к деталям: он позволяет вам следить за всем процессом строительства, от проектирования до строительства. Вы не просто строите дом – вы получаете полный опыт работы строителем. Учитывая, что Builder Simulator был тепло принят игроками на ПК по всему миру, пришло время дать игрокам на консолях возможность попробовать себя в роли строительной бригады из одного человека и профессионального архитектора.

Первым делом нужно поискать вдохновение и составить план строительства или выбрать один из готовых внутриигровых проектов. Тогда пришло время купить необходимые материалы, например, связку кирпичей или немного цемента, засучить рукава и приготовиться к действию! Теперь пришло время построить дом своей мечты с нуля, начиная с рытья фундамента и кладки кирпичной кладки, заканчивая возведением стен, облицовкой крыши черепицей и установкой дверей и окон. Это будет непростая задача, но не волнуйтесь: внутриигровое обучение проведет вас по извилистым дорогам строительной индустрии и научит всему, что нужно, чтобы стать настоящим профессиональным строителем.

Дом – это не дом без нескольких последних штрихов. Вас ждет множество возможностей, которые вы сможете реализовать на практике. Попробуйте покрасить стены свежим слоем, поклеить обои, положить панели пола. В Builder Simulator границы устанавливает ваше воображение.