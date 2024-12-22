Градостроительная стратегия в Древнем Египте Builders of Egypt получила точную дату релиза

Польская студия Strategy Labs объявила дату релиза экономической стратегии Builders of Egypt. Впервые в демоверсию игры можно будет поиграть в 2020 году. Поклонники жанра смогут окунуться в проект уже 8 января 2025 года. Разработчики также опубликовали новый трейлер, раскрывающий дату релиза и представляющий фрагменты игрового процесса. Создатели также рассказали, что игроков ждут, среди прочего: 100 различных зданий, 11 монументальных объектов и 39 миссий для выполнения.

Демоверсия градостроительного симулятора (которую все еще можно скачать в Steam) была выпущена для игроков 4 года назад. За это время интерес фанатов к полной версии игры только возрос. Это прекрасно иллюстрирует диаграмма в базе данных Steam, представляющая количество подписчиков игры за последние годы. На момент написания этого новости за игрой следят уже более 36 000 человек.

Builders of Egypt по механике и игровому процессу похожа на культовую Pharaoh 1999 года. Игрокам предстоит развивать свой город. Для этого необходимо возводить новые сооружения, торговать с другими поселениями и вести военные действия. Создатели игры уделили большое внимание религиозному аспекту. Поэтому игроки должны реагировать на потребности общества, предоставляя ему доступ к храмам, местам поклонения и праздникам в честь богов.

Минимальные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i3 2,5 ГГц / AMD Phenom II 2,6 ГГц (или лучше)

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 / AMD 7970 с 2 ГБ видеопамяти (или лучше)

DirectX: версия 11

Место на диске: 20 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования: