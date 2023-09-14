Бесплатный пролог для градостроительной стратегии Builders of Greece выйдет 18 сентября

Команда Blum Entertainment сообщила, что после чрезвычайно плодотворного игрового теста бесплатный пролог для градостроительной стратегии Builders of Greece дебютирует в Steam 18 сентября 2023 года.
Пролог представляет собой повествовательный сценарий, призванный познакомить игроков с фундаментальной игровой механикой, системами управления и общей атмосферой игры. Его основная цель — пробудить у игроков интерес и ожидание полной версии игры.
Благодаря вышеупомянутому игровому тесту компания Blum Entertainment успешно объединила многочисленные рекомендации членов своего сообщества и эффективно решила несколько проблем, мешающих погружению. Более того, этот процесс позволил Блюму расширить и доработать первоначальную концепцию Пролога до более сложной и глубокой версии.
Погрузитесь в прекрасно воссозданный золотой век эллинских городов-государств и продемонстрируйте свое стратегическое и экономическое мастерство. В бесплатной игре Builders of Greece: Prologue вас ждет множество испытаний, неожиданных событий и многообещающих возможностей. Принимайте решения, формирующие мир, командуйте своими подданными, возводите великолепные сооружения и сделайте свой Полис самым славным местом во всем древнем мире! Builders of Greece: Prologue — сокращенная версия полной игры — отличный способ потренировать свои навыки управления и изучить базовую игровую механику.
Особенности:
- Десятки разнообразных зданий
- Развитая система управления и принятия решений
- Случайные события и погодные условия
- Торговля, политика и военные системы
- Олд-скульный геймплей градостроительных стратегий в современной интерпретации
Надеюсь, будет играться, как Caesar III (1999)
Выглядит "прям Очень"!