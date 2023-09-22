В Steam стал доступен бесплатный пролог для градостроительной стратегии Builders of Greece

Команда Blum Entertainment сообщила, что Builders of Greece: Prologue стала доступна в Steam. Прологу, ставшему последней важной вехой перед выпуском полной версии игры, предшествовал игровой тест, в котором приняли участие более 10 000 игроков со всего мира. С этого момента любители исторических и градостроительных игр могут получить бесплатный доступ к Builders of Greece: Prologue и подвергнуть свои управленческие навыки поистине серьезному испытанию.
Пролог основан на повествовательном сценарии, главная цель которого — познакомить игрока с базовой механикой, системами управления и общей атмосферой игры, но, прежде всего, подогреть его аппетит к полной версии игры.
Погрузитесь в прекрасно воссозданный золотой век эллинских городов-государств и продемонстрируйте свое стратегическое и экономическое мастерство. В бесплатной игре Builders of Greece: Prologue вас ждет множество испытаний, неожиданных событий и многообещающих возможностей. Принимайте решения, формирующие мир, командуйте своими подданными, возводите великолепные сооружения и сделайте свой Полис самым славным местом во всем древнем мире! Builders of Greece: Prologue — сокращенная версия полной игры — отличный способ потренировать свои навыки управления и изучить базовую игровую механику.