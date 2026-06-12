Дом мечты больше не нужен: необычный симулятор свиданий Building Relationships заглянет и на PS5 и Xbox Series

Разработчик Tan Ant Games объявил, что необычная приключенческая игра Building Relationships появится на PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Ранее проект был анонсирован только для PC и должен выйти в Steam.

Building Relationships уже успела привлечь внимание благодаря крайне необычной концепции. Вместо людей главными героями здесь выступают здания, а игроку предстоит искать любовь среди самых разных архитектурных сооружений. По сюжету персонаж прибывает на остров, населённый одинокими строениями, чтобы познакомиться с потенциальными партнёрами и построить отношения.

Авторы обещают полноценное приключение с исследованием открытых локаций, поиском секретов и развитием романтических линий. Игроки смогут путешествовать по нескольким биомам — от мрачных лесов до заснеженных гор и цветущих равнин, открывая скрытые области и необычные события.

Одной из главных особенностей станет возможность буквально стать зданием. Разработчики делают акцент на «реалистичном перемещении строений», позволяя игрокам свободно передвигаться по миру и даже летать. Такой абсурдный подход хорошо сочетается с общим юмористическим тоном проекта.

Среди потенциальных романтических партнёров значатся, например, ветряная мельница Милли и палатка по имени Тенет. Кроме свиданий, игроки смогут заняться рыбалкой, хотя и здесь авторы подошли к идее нестандартно: вместо рыб в местных водоёмах встречаются машины.

На фоне множества традиционных симуляторов знакомств Building Relationships выделяется намеренно абсурдной концепцией и самоироничным юмором. Судя по описанию, проект делает ставку не столько на реалистичную романтику, сколько на необычные ситуации и комедийные диалоги, превращая поиск любви в одно из самых странных приключений ближайших лет.