Bulb Boy Anthology вышла на консолях с двумя хоррор-приключениями

Студия Bulbware выпустила Bulb Boy Anthology на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сборник объединяет две сюрреалистичные point-and-click-игры — оригинальную Bulb Boy и продолжение Bulb Boy 2: Jar of Despair. Издателем консольной версии выступила компания Dark Product.

В первой истории маленький герой с лампочкой вместо головы просыпается и обнаруживает, что его дом погрузился во тьму, семья пропала, а комнаты заполонили жуткие существа. Чтобы вернуть свет и найти близких, ему предстоит исследовать зловещие помещения, разгадывать головоломки и использовать необычные способности.

Вторая часть начинается с простого поручения: дедушка отправляет Булб Боя в подвал за банкой варенья. Однако обычный поход быстро превращается в кошмар с желейными монстрами, странными загадками и опасными созданиями. Стеклянную голову героя можно отсоединять от тела, использовать для освещения тёмных мест и решения головоломок.

Обе игры сочетают хоррор, чёрный юмор и гротескную рисовку, вдохновлённую классической анимацией и мультфильмами 1990-х. История рассказывается преимущественно через движения, мимику и визуальные шутки, без привычных диалогов.

Bulb Boy Anthology доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S с 12 ноября 2026 года.