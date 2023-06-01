Bulletstorm 22.02.2011
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Bulletstorm получит VR-версию для Quest 2, Quest 3 и PSVR2

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monk70
Новости

Bulletstorm снова возвращается с VR-версией, запущенной в этом году на платформ Quest 2, Quest 3 и PSVR2.

Bulletstorm впервые появился как релиз с плоским экраном в 2011 году, разработанный People Can Fly, который позже стал соавтором игр для плоских экранов Gears of War: Judgment и Outriders. В этом шутере от первого лица, действие которого происходит в 26 веке, вы играете за Грейсона Ханта, бывшего солдата спецназа, ставшего космическим пиратом, который терпит крушение в Стигии. Примечательно, что Bulletstorm делает упор на систему «выстрелов» для вознаграждения творческих убийств.

Bulletstorm VR, показанная на выставке Meta Quest Gaming Showcase, разрабатывается Green Hell VR Incuvo и издаётся People Can Fly. В настоящее время неизвестно, включены ли в VR-версию кооперативный многопользовательский режим Bulletstorm или режимы на очки, названные «Анархия» и «Эхо» соответственно.

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