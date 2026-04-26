Bulletstorm 22.02.2011
People Can Fly покупает Cooldown Games и возвращает издательское направление

IKarasik IKarasik

Польская компания People Can Fly объявила о расширении бизнеса через покупку молодой издательской команды Cooldown Games. Сделка включает бренд, сотрудников и весь портфель проектов студии, основанной лишь в 2024 году.

После завершения сделки Cooldown Games станет основой для нового издательского подразделения внутри People Can Fly. Руководство компании, включая генерального директора Стива Гибсона, сохранит свои позиции и продолжит развивать направление уже в составе новой структуры.

Обе команды уже имеют опыт совместной работы — ранее они участвовали в выпуске Bulletstorm: Full Clip Edition, которая показала достойные коммерческие результаты. Теперь сотрудничество выходит на новый уровень: компания рассчитывает не только поддерживать собственные проекты, но и активно издавать игры сторонних разработчиков.

Глава People Can Fly Себастьян Войцеховский подчеркнул, что возвращение к издательской деятельности было частью долгосрочной стратегии. По его словам, компания не отказывалась от этой идеи, а лишь ждала подходящего момента для её масштабирования. При этом новое направление должно приносить прибыль с самого начала, а не требовать значительных инвестиций на старте.

В свою очередь, Стив Гибсон отметил, что объединение с более крупной студией даст его команде доступ к дополнительным ресурсам и позволит эффективнее продвигать проекты на глобальном рынке.

Первые результаты от новой издательской инициативы ожидаются уже в ближайшие годы — релизы запланированы на 2026–2027 годы. Пока конкретные проекты не раскрываются, однако с учётом опыта участников сделки можно ожидать более амбициозные и масштабные игры.

Alex40001

ни че оно не возвращает утырки всех разогнали толковых остались бездари а сейчас на творчестве других людей хотят вкатится обратно как крутые ребята

незпависимый издатель с 24 https://gamesbeat.com/cooldown-games-launches-as-publisher-of-games-for-busy-people/

