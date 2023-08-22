VR-версия шутера Bulletstorm выйдет 14 декабря

Bulletstorm VR выйдет для PlayStation VR2, ПК в Steam и Quest 14 декабря, объявили издатель People Can Fly и разработчик Incuvo в рамках Gamescom 2023: Opening Night Live. Предварительные заказы уже доступны.
Почувствуйте себя Грейсоном Хантом после того, как аварийная посадка на заброшенной планете-курорте заставила его сделать трудный выбор: выжить или отомстить. Изгнанный член элитной группы убийц «Мертвое Эхо», слепое желание отомстить Грейсону приводит к тому, что его команда застряла на Стигии, где он может, наконец, противостоять командиру, стоящему за его предательством, или вывести свою команду с планеты живыми.
Отличный повод пройти игру второй раз
Ооо, это мы берем, игра довольно динамичная, в ВР будет смотреться потрясающе!
Прикольно. Там есть на что поглядеть.