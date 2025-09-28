Bully 2 отменили из-за нехватки сил на параллельные проекты - Дэн Хаузер

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер впервые прямо прокомментировал причину отмены сиквела культовой игры Bully, вышедшей ещё в 2006 году. По словам Хаузера, основная проблема заключалась не в отсутствии идей или интереса аудитории, а в банальной нехватке ресурсов.
«Думаю, всё упиралось в ограниченные возможности команды — у небольшой креативной команды и ограниченного числа старших руководителей просто не было возможности взяться за все проекты, которые мы хотели реализовать», — отметил Хаузер в интервью IGN на L.A. Comic Con.
Bully, рассказывающая историю подростка Джимми в закрытой школе, стала одной из самых необычных и запоминающихся игр Rockstar, собрав как хвалебные рецензии, так и массу споров вокруг тематики. Несмотря на популярность, продолжение так и не было выпущено, хотя слухи о Bully 2 ходили на протяжении многих лет.
После ухода из Rockstar в 2020 году Хаузер основал собственную студию Absurd Ventures, которая сейчас занимается мультимедийными проектами, включая игры и анимацию. Тем временем сама Rockstar сосредоточилась на разработке Grand Theft Auto VI, релиз которой назначен на 26 мая 2026 года.
Хотя Bully 2 пока остаётся несбывшейся мечтой фанатов, грядущая 20-я годовщина оригинала даёт надежду хотя бы на ремастер или переиздание.
А я думаю, что это брехня. Игра про школьного хулигана просто "не подходит" для новой соевой аудитории, даже будь он чёрным - он бы скорее всего боролся против белых угнетателей школьного управления, и на этом бы делался акцент. В первой было похожее направление, но там именно что дополнительно идёт частично серая мораль, типа натягивания трусов ботанам, замесов с другими хулиганами, целование девчёнок, итд. А чёрный гг был бы самым морально правильным парнем в мире, как ещё один спайдермэн, и это было бы скучно.
В сеттинге полном детей не сделаешь второго Артура Моргана, т.к. там нельзя никого расстреливать в упор, или связав тащить на верёвке за лошадью. В принципе можно придумать глумление и над детьми, но если это касается лишь наказания белых детей - у народа полыхнёт. Опять же, они не смогут одурачить игроков завуалированной псевдоморалью, сделав подобие РДР2 в школе.
нет, тут больше похоже он бы повторял гта, зачем делать урезанную версию гта, когда можно вложить силы в полноценную, плюс дэн вообще не трезвел, что бы вникать что происходило в студии, не факт может булли 2 и выйдет когда нибудь, особенно после гта6 когда все ресурсы освободятся и перейдут в режим бесконечных онлайн длц
Учитывая что у роков две дойных коровы в лице GTA и RDR, на Bully как будто рассчитывать и не приходится, но там...кто знает. Мб в светлом будущем и Midnight Club продолжат хы
Весёлая с кучей активностей игра, очень жаль, что нет продолжения
Эх, жаль что у всяких криворуких юбисобак по квотам полно любей, а действительно талантливых людей способных клепать такие вины как булли единицы 😢
Так надо было отменить все параллельные проекты и делать Bully 2.
Который бы себя оправдал на все 100%. 😄