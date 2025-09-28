Bully 2 отменили из-за нехватки сил на параллельные проекты - Дэн Хаузер

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер впервые прямо прокомментировал причину отмены сиквела культовой игры Bully, вышедшей ещё в 2006 году. По словам Хаузера, основная проблема заключалась не в отсутствии идей или интереса аудитории, а в банальной нехватке ресурсов.

«Думаю, всё упиралось в ограниченные возможности команды — у небольшой креативной команды и ограниченного числа старших руководителей просто не было возможности взяться за все проекты, которые мы хотели реализовать», — отметил Хаузер в интервью IGN на L.A. Comic Con.

Bully, рассказывающая историю подростка Джимми в закрытой школе, стала одной из самых необычных и запоминающихся игр Rockstar, собрав как хвалебные рецензии, так и массу споров вокруг тематики. Несмотря на популярность, продолжение так и не было выпущено, хотя слухи о Bully 2 ходили на протяжении многих лет.

После ухода из Rockstar в 2020 году Хаузер основал собственную студию Absurd Ventures, которая сейчас занимается мультимедийными проектами, включая игры и анимацию. Тем временем сама Rockstar сосредоточилась на разработке Grand Theft Auto VI, релиз которой назначен на 26 мая 2026 года.

Хотя Bully 2 пока остаётся несбывшейся мечтой фанатов, грядущая 20-я годовщина оригинала даёт надежду хотя бы на ремастер или переиздание.