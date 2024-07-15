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Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.9 1 818 оценок

Bully все еще остается одной из самых популярных игр Rockstar на ПК

Simple Jack
Новости

Экшен Bully занял четвертое место в списке самых популярных игр Rockstar Games на ПК. Студия представила обновленный лаунчер, в котором показала список своих наиболее востребованных проектов.

Судя по обновленному интерфейсу Rockstar Launcher, ПК-игроки все еще с удовольствием играют в приключения Джимми Хопкинса в школе с крайне суровыми нравами. Первое место в списке заняла Grand Theft Auto 5, за ней расположилась обновленная трилогия GTA, а замыкает тройку лучших Red Dead Redemption 2.

Ранее GTA 5 и RDR 2 попали в июньский топ самых популярных игр на Steam Deck.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BenefactorSnapersnatch

Но продолжения конечно же не будет, потому что для Take Two всё что продаётся хуже чем Grand Theft Auto это провал, даже про RDR2 говорили что недостаточно продалась.

6
AndrewSolt

А ещё потому что игра про школьного плохиша, с учетом того что сейчас творится в американских школах и обществе, это смэрть и скандалы похлеще чем с ГТА)

1
KANSERVATOR AndrewSolt

Почему тогда не удаляют первую часть сейчас? Могли бы засудить давно. А вот если делать 2 часть, то про 70-00 года и норм. Рокстаровскому хогвартсу телефоны не к лицу будут и новые технологии, для этого гта есть

0
kotasha

они хотя бы патч что ли выпустили, Bully на новых системах не очень хорошо работает.

1
Rorschach93

pcgamingwiki в помощь, всё исправили и тотально улучшили, особенно графон полностью, а не только текстуры

0
kotasha Rorschach93

Ну и смысл тогда иметь лицензию вообще? Разрабы даже не удосужилась исправить игру, с таким подходом только торрент.

0
Rorschach93 kotasha

так часто обычно, всё фанаты чинят

0
Rorschach93

на ПК крутые моды, улучшена геометрия, модели, текстуры, рендеринг и многое другое, даже в архивах по 2-3 гб весят

0