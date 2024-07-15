Bully все еще остается одной из самых популярных игр Rockstar на ПК

Экшен Bully занял четвертое место в списке самых популярных игр Rockstar Games на ПК. Студия представила обновленный лаунчер, в котором показала список своих наиболее востребованных проектов.

Судя по обновленному интерфейсу Rockstar Launcher, ПК-игроки все еще с удовольствием играют в приключения Джимми Хопкинса в школе с крайне суровыми нравами. Первое место в списке заняла Grand Theft Auto 5, за ней расположилась обновленная трилогия GTA, а замыкает тройку лучших Red Dead Redemption 2.

Ранее GTA 5 и RDR 2 попали в июньский топ самых популярных игр на Steam Deck.