Bully все еще остается одной из самых популярных игр Rockstar на ПК

Экшен Bully занял четвертое место в списке самых популярных игр Rockstar Games на ПК. Студия представила обновленный лаунчер, в котором показала список своих наиболее востребованных проектов.
Судя по обновленному интерфейсу Rockstar Launcher, ПК-игроки все еще с удовольствием играют в приключения Джимми Хопкинса в школе с крайне суровыми нравами. Первое место в списке заняла Grand Theft Auto 5, за ней расположилась обновленная трилогия GTA, а замыкает тройку лучших Red Dead Redemption 2.
Ранее GTA 5 и RDR 2 попали в июньский топ самых популярных игр на Steam Deck.
Но продолжения конечно же не будет, потому что для Take Two всё что продаётся хуже чем Grand Theft Auto это провал, даже про RDR2 говорили что недостаточно продалась.
А ещё потому что игра про школьного плохиша, с учетом того что сейчас творится в американских школах и обществе, это смэрть и скандалы похлеще чем с ГТА)
Почему тогда не удаляют первую часть сейчас? Могли бы засудить давно. А вот если делать 2 часть, то про 70-00 года и норм. Рокстаровскому хогвартсу телефоны не к лицу будут и новые технологии, для этого гта есть
они хотя бы патч что ли выпустили, Bully на новых системах не очень хорошо работает.
pcgamingwiki в помощь, всё исправили и тотально улучшили, особенно графон полностью, а не только текстуры
Ну и смысл тогда иметь лицензию вообще? Разрабы даже не удосужилась исправить игру, с таким подходом только торрент.
так часто обычно, всё фанаты чинят
на ПК крутые моды, улучшена геометрия, модели, текстуры, рендеринг и многое другое, даже в архивах по 2-3 гб весят