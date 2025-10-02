Бывший разработчик Rockstar: сюжет Bully во многом основан на детстве Дэна Хаузера

Культовая игра Bully, вышедшая в 2006 году, до сих пор остаётся одной из самых необычных работ студии Rockstar. Как рассказал бывший художник окружения проекта Эндрю Вуд в интервью журналу Retro Gamer, значительная часть сюжета игры была вдохновлена личными воспоминаниями сооснователя компании Дэна Хаузера.

«Многие события и энергия истории исходили из детских впечатлений Дэна. Он словно проецировал часть своего опыта в сюжет, — отметил Вуд. — Но одновременно Bully тронула каждого из нас, ведь все мы в школе сталкивались с кликами, стереотипами и, так или иначе, с темой буллинга».

Игра, построенная на механиках GTA, но перенесённая в рамки школьного кампуса, получила положительные отзывы и стала культовой, несмотря на критику за сцены насилия. До сих пор у проекта есть преданная фанатская база, которая мечтает о ремейке или сиквеле.

Однако сам Хаузер, покинувший Rockstar в 2020 году, ранее пояснял, что продолжение Bully так и не появилось из-за «нехватки ресурсов и времени». На данный момент студия полностью сосредоточена на Grand Theft Auto VI.