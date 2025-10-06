Экс-художник Rockstar: 80% движка Bully - это Grand Theft Auto: Vice City

В интервью Retro Gamer бывший художник Rockstar Эндрю Вуд поделился интересными подробностями о разработке культовой игры Bully.
По словам Вуда, с технической точки зрения Bully во многом основана на Grand Theft Auto: Vice City - примерно 80% движка и кода RenderWare были взяты оттуда. Однако сама игра имела совершенно иной фокус: вместо перестрелок и криминальных миссий центральное место занимали кулачные бои и школьные конфликты.
Разработчики столкнулись с необычной проблемой - нужно было сделать сражения динамичными, но при этом не слишком жестокими, ведь действие происходило в школе:
Хореография была сложной для аниматоров, потому что приходилось показывать драки между детьми. Даже немного переусердствовав сцены сразу становились слишком жёсткими и выглядели неуместно.
Эти ограничения, по словам Вуда, сильно повлияли на стиль Bully и сделали её одной из самых оригинальных игр в истории Rockstar.
