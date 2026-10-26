Энтузиаст выпустил демоверсию фанатского ремейка Bully на движке Unreal Engine 5.8

Энтузиасты работают над фанатским ремейком Bully: Scholarship Edition на Unreal Engine 5.8. Проект уже доступен в виде демоверсии, позволяющей исследовать часть школы Буллворт, пройти фрагмент вступления и подраться с другими учениками.

Игроки управляют Джимми Хопкинсом, который может бегать, прыгать, выполнять задания и вступать в драки. Боевая система включает комбинации ударов, блоки и захваты, а окружающие ученики реагируют на потасовки.

Главная особенность проекта — диалоги с персонажами на основе искусственного интеллекта. У каждого ученика свой характер и манера речи. Можно общаться с ними текстом или через микрофон, а NPC способны запоминать предыдущие разговоры и, например, припоминать Джимми старые обиды. Для работы этих функций потребуются дополнительные сервисы и API-ключи.

Пока Bully Remake далёк от полноценного ремейка: в демоверсии хватает ошибок, а некоторые анимации и игровые механики нуждаются в доработке. Сроки выхода полной версии не объявлены.

Попробовать проект можно, скачав исходники с GitHub. Однако готовой сборки нет: понадобятся оригинальная ПК-версия Bully: Scholarship Edition, Unreal Engine 5.8, Python и инструменты для сборки C++-проектов. Кроме того, инструкции пока рассчитаны на macOS, поэтому запуск на других системах может потребовать дополнительных усилий.