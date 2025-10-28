Энтузиасты анонсировали Bully Online - масштабный мод с мультиплеером и новыми мини-играми

Легендарная игра Rockstar Games 2006 года, известная как «GTA про подростков», скоро получит фанатскую многопользовательскую версию. Bully Online, созданная командой во главе с YouTube-блогером SWEGTA, предлагает игрокам исследовать открытый мир Bully вместе с друзьями, участвовать в гонках, битвах клик и новых мини-играх, включая весьма необычные развлечения, такие как катание на гномах и боксерские поединки.
Мод полностью перерабатывает возможности оригинальной игры, добавляя мультиплеер и высокую степень кастомизации. Проект финансируется исключительно за счет финансовой поддержки от сообщества поклонников культовой игры. Разработчики обещают в будущем предоставить доступ к официальному серверу для всех желающих. На данный момент Take-Two и Rockstar пока не возражают против фанатской инициативы, что позволяет команде SWEGTA открыто демонстрировать свои наработки.
Особенности Bully Online:
- Многопользовательский режим в классическом открытом мире Bully.
- Новые мини-игры, включая гонки на автомобилях и тележках, боксерские поединки и катание на гномах.
- Возможность участия в сражениях клик и аренах FPS.
- Высокая кастомизация персонажей и игровых событий.
Сроки точного релиза многопользовательской модификации для Bully не раскрываются. Тем не менее авторы отмечают, что у них уже готова инфрастуктура для выделенного сервера, поэтому тестирования проекта может начаться уже скоро. Разработчики планируют запустить мод в открытый доступ уже в декабре.
Ну вот те кто анонсировали, сами и будут походу в свой мод играть, эта устаревшая помойка уже никого давно не интересует. Разве что 10 летних зумерочков как тот чел выше и стримеров.
Странно что ты свои вкусы приписываешь всем и при этом расписываешься за всех, подставляя свои вкусы вместо их мнение, я больше скажу где ты видел что бы людям нравился современный СЖВ кал в виде игр с тонной мыла и без оптимизации ? ну такие м как ты зумеркам в малом количестве я прав ?
Ого, вот это кайф
а чё круто типа SAMPa в мире Bully.
С большим удовольствием вернемся в 2008)