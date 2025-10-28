ЧАТ ИГРЫ
Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 161 оценка

Энтузиасты анонсировали Bully Online - масштабный мод с мультиплеером и новыми мини-играми

Gutsz Gutsz

Легендарная игра Rockstar Games 2006 года, известная как «GTA про подростков», скоро получит фанатскую многопользовательскую версию. Bully Online, созданная командой во главе с YouTube-блогером SWEGTA, предлагает игрокам исследовать открытый мир Bully вместе с друзьями, участвовать в гонках, битвах клик и новых мини-играх, включая весьма необычные развлечения, такие как катание на гномах и боксерские поединки.

Мод полностью перерабатывает возможности оригинальной игры, добавляя мультиплеер и высокую степень кастомизации. Проект финансируется исключительно за счет финансовой поддержки от сообщества поклонников культовой игры. Разработчики обещают в будущем предоставить доступ к официальному серверу для всех желающих. На данный момент Take-Two и Rockstar пока не возражают против фанатской инициативы, что позволяет команде SWEGTA открыто демонстрировать свои наработки.

Особенности Bully Online:

  • Многопользовательский режим в классическом открытом мире Bully.
  • Новые мини-игры, включая гонки на автомобилях и тележках, боксерские поединки и катание на гномах.
  • Возможность участия в сражениях клик и аренах FPS.
  • Высокая кастомизация персонажей и игровых событий.

Сроки точного релиза многопользовательской модификации для Bully не раскрываются. Тем не менее авторы отмечают, что у них уже готова инфрастуктура для выделенного сервера, поэтому тестирования проекта может начаться уже скоро. Разработчики планируют запустить мод в открытый доступ уже в декабре.

Комментарии:  5
Brainstoun

Ну вот те кто анонсировали, сами и будут походу в свой мод играть, эта устаревшая помойка уже никого давно не интересует. Разве что 10 летних зумерочков как тот чел выше и стримеров.

Who am I really

Странно что ты свои вкусы приписываешь всем и при этом расписываешься за всех, подставляя свои вкусы вместо их мнение, я больше скажу где ты видел что бы людям нравился современный СЖВ кал в виде игр с тонной мыла и без оптимизации ? ну такие м как ты зумеркам в малом количестве я прав ?

selfreaver

Ого, вот это кайф

Лев Левин

а чё круто типа SAMPa в мире Bully.

Goldstein777

С большим удовольствием вернемся в 2008)