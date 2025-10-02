"Это было похоже на тюрьму": бывший сотрудник Rockstar рассказал о больших переработках во время разработки Bully

Выпущенной в 2006 году игре Bully в 2026 году исполняется 20 лет, что вновь разжигает призывы к юбилейному переизданию. Но для тех, кто работал над игрой, этот опыт был отмечен неделями изнурительной работы, которая достигала 120 часов.
В интервью журналу Retro Gamer Эндрю Вуд, художник по окружению игры, рассказал, насколько хаотичной и изнурительной была разработка Bully. Этот стресс был нелёгким испытанием. По его словам, команда работала каждый день недели, в среднем по 18 часов в смену.
Воспоминания полны любви и ненависти. Это было весёлое, странное, адское, хаотичное и невероятное время. Я с теплотой вспоминаю людей и безумные вещи, которые мы творили после работы, но я также думаю о стрессе.
Из-за постоянного давления на работе был постоянный внутренний конфликт. У некоторых случались нервные срывы. Работать в такой обстановке было очень тяжело, но я знал, что Bully в конечном итоге того стоит, поэтому я выдержал.
Ситуация дошла до того, что даже обеденные перерывы были отменены.
Когда мы были на финишной прямой, у нас отобрали обед и ужин. Они приносили еду в офис, потому что не хотели, чтобы мы уходили. Для многих это стало похоже на тюрьму.
Несмотря на напряжённую атмосферу, Эндрю Вуд считает, что этот опыт стоил того. В отличие от других игр Rockstar, Bully адаптировала формулу GTA, чтобы рассказать историю подростка в школе-интернате, смешав чёрный юмор и критику системы образования.
Мне нравится эта игра, и мне нравится, что спустя почти 20 лет люди всё ещё ценят её.
Человек описывает свое состояние в сложные моменты своей работы, а не жалуется. И потом, каждый из нас имеет на это право, разве нет?
А ты пашешь по 18 часов в сутки не покладая рук?)
Сейчас же в нынешнее время с переработками вообще не заморачиваются. Современные игры выходят под девизом -"купи сейчас - доделаем как-нибудь потом"
Ага, но зато денег надо заплатить как уже за всё готовое))))
Так и спустя 5 лет цены на это поделие толком не снижают. А лет 15 назад dlc казалось такой проблемой. Сейчас уже мелочная проблема.
С чего решил что гонорары были меньше? За переработку только так отстёгивали. Погугли например воспоминания разрабов из Близард.
Рядовым разрабам, да больше. Щас рынок перенасыщен, много сокращений и даже ликвидаций студий разработки.
Если ты в разрабы руководство записал, то они во все времена неплохо жили.