"Это было похоже на тюрьму": бывший сотрудник Rockstar рассказал о больших переработках во время разработки Bully

Выпущенной в 2006 году игре Bully в 2026 году исполняется 20 лет, что вновь разжигает призывы к юбилейному переизданию. Но для тех, кто работал над игрой, этот опыт был отмечен неделями изнурительной работы, которая достигала 120 часов.

В интервью журналу Retro Gamer Эндрю Вуд, художник по окружению игры, рассказал, насколько хаотичной и изнурительной была разработка Bully. Этот стресс был нелёгким испытанием. По его словам, команда работала каждый день недели, в среднем по 18 часов в смену.

Воспоминания полны любви и ненависти. Это было весёлое, странное, адское, хаотичное и невероятное время. Я с теплотой вспоминаю людей и безумные вещи, которые мы творили после работы, но я также думаю о стрессе.



Из-за постоянного давления на работе был постоянный внутренний конфликт. У некоторых случались нервные срывы. Работать в такой обстановке было очень тяжело, но я знал, что Bully в конечном итоге того стоит, поэтому я выдержал.

Ситуация дошла до того, что даже обеденные перерывы были отменены.

Когда мы были на финишной прямой, у нас отобрали обед и ужин. Они приносили еду в офис, потому что не хотели, чтобы мы уходили. Для многих это стало похоже на тюрьму.

Несмотря на напряжённую атмосферу, Эндрю Вуд считает, что этот опыт стоил того. В отличие от других игр Rockstar, Bully адаптировала формулу GTA, чтобы рассказать историю подростка в школе-интернате, смешав чёрный юмор и критику системы образования.

Мне нравится эта игра, и мне нравится, что спустя почти 20 лет люди всё ещё ценят её.