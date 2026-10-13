"Мы не знали, что это за игра": Дэн Хаузер вспомнил тяжёлую разработку Bully

Разработка Bully оказалась куда сложнее, чем ожидала Rockstar. Об этом рассказал Дэн Хаузер, бывший вице-президент студии и сценарист игры, в интервью IGN для серии IGN30 Icons, посвящённой знаковым фигурам игровой индустрии. По его словам, команда долго не могла найти правильное направление, а проект начал складываться в цельную игру лишь ближе к завершению разработки.

Вышедшая в 2006 году Bully рассказывала о школьнике Джимми Хопкинсе, который пытается выжить среди конфликтов и разборок в академии Буллворт. Rockstar хотела использовать знакомую формулу своих игр с открытым миром, но перенести её в школу. Возникла проблема: без автомобилей и огнестрельного оружия, которые играли важную роль в GTA, разработчики не понимали, чем наполнить игровой процесс.

По словам Хаузера, ситуация осложнялась тем, что Bully была совершенно новой франшизой. Команда экспериментировала с концепцией, меняла отдельные элементы, а некоторые разработчики даже переезжали из Нью-Йорка, чтобы присоединиться к работе над проектом. При этом игра постоянно сталкивалась с трудностями, и Хаузер не был уверен, что в итоге из неё получится что-то стоящее.

Отдельной головной болью стал скандал вокруг названия и содержания Bully. Некоторые опасались, что игра оправдывает травлю и насилие в школе. Хаузер рассказал, что Rockstar пришлось большую часть 2006 года заниматься борьбой с негативной реакцией, вместо того чтобы нормально рекламировать игру. На фоне скандала с секретной мини-игрой Hot Coffee в GTA: San Andreas обстановка вокруг студии была особенно напряжённой.

Постепенно команда всё же нашла нужное направление. Хаузер особенно запомнил небольшую механику, в которой можно было приклеить персонажу на спину записку «Пни меня» и посмотреть, как другой ученик отреагирует на неё. Именно такие детали помогли понять, что школьная среда может предложить собственные забавные ситуации, которых не было бы в GTA. В результате Bully стала самостоятельной игрой со своим характером, а разговоры о продолжении не утихают до сих пор. Впрочем, по словам Хаузера, Bully 2 так и не вышла за рамки ранних идей из-за нехватки ресурсов у Rockstar.