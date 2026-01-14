ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 187 оценок

Онлайн-мод Bully Online закрыли спустя месяц после релиза

IKarasik IKarasik

Онлайн-мод Bully Online, позволявший играть в культовую игру Rockstar в многопользовательском режиме, был закрыт всего через месяц после выхода.

О прекращении проекта сообщили в официальном Discord-сообществе. Разработчики объявили, что Bully Online полностью сворачивается «навсегда»: серверы отключены, исходный код удалён, а все пользовательские данные будут безвозвратно стерты. Команда подчеркнула, что это решение далось им непросто.

Энтузиасты выпустили мультиплеерную версию Bully: Scholarship Edition

Причины закрытия официально не раскрываются. Руководитель проекта, YouTube-автор Swegta, пообещал позже подробно рассказать о ситуации в отдельном видео. Пока же разработчики ограничились кратким заявлением, отметив, что такого исхода они не хотели.

Bully Online был анонсирован осенью и вышел в середине декабря. Мод предлагал свободное перемещение по миру, ролевые элементы, пользовательский транспорт и более 60 мини-игр, а также распространялся как open-source-проект, позволяя сообществу участвовать в его развитии.

Сейчас работа над модом полностью остановлена, а официальный сайт проекта недоступен. Точные причины закрытия неизвестны, однако многие предполагают, что ситуация может быть связана с позицией Rockstar Games в отношении фанатских онлайн-модификаций.

6
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Не поверю что это они просто так решили это сделать.

Контора, гуано и мочи скорей всего, судом угрожала.

Чего они тогда РП помойки не закроют...

Им делают бесплатно рекламы их помойной конторы, а они еще недовольны. Что бы играть в мод надо была официальная игра.

Как же хочется что бы контора гуано, обделалась с жта.

4
Мясо с майонезом

сервера рп помоек базируются в москве,далековато конектится к ним,плюс сборки все переделанные настолько что от Рокстаров в этих играх нету и следа.
а всякие GTA Underground и похожие проекты,все базировались в европе,по ним бить можно хоть каждый день.

1
bysaturn

Зачем они вообще начинали, зная позицию Рокстар. Это ж глупо.

Carissa7517
однако многие предполагают, что ситуация может быть связана с позицией Rockstar Games

Да так и есть

2
Лев Левин

Ну тут и ежу понятно что им так сказать пришло письмо счастья из Рокстар.
Нет чтобы поддержать энтузиастов, ремастером этой игры.
Надо всё закрыть и запретить.
Типичный Рокстар...

1