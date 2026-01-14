Онлайн-мод Bully Online закрыли спустя месяц после релиза

Онлайн-мод Bully Online, позволявший играть в культовую игру Rockstar в многопользовательском режиме, был закрыт всего через месяц после выхода.

О прекращении проекта сообщили в официальном Discord-сообществе. Разработчики объявили, что Bully Online полностью сворачивается «навсегда»: серверы отключены, исходный код удалён, а все пользовательские данные будут безвозвратно стерты. Команда подчеркнула, что это решение далось им непросто.

Причины закрытия официально не раскрываются. Руководитель проекта, YouTube-автор Swegta, пообещал позже подробно рассказать о ситуации в отдельном видео. Пока же разработчики ограничились кратким заявлением, отметив, что такого исхода они не хотели.

Bully Online был анонсирован осенью и вышел в середине декабря. Мод предлагал свободное перемещение по миру, ролевые элементы, пользовательский транспорт и более 60 мини-игр, а также распространялся как open-source-проект, позволяя сообществу участвовать в его развитии.

Сейчас работа над модом полностью остановлена, а официальный сайт проекта недоступен. Точные причины закрытия неизвестны, однако многие предполагают, что ситуация может быть связана с позицией Rockstar Games в отношении фанатских онлайн-модификаций.