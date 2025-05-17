Ремастер Bully может появиться на консолях текущего поколения: PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2

На фоне ажиотажа вокруг GTA 6, недавние слухи предполагают, что GTA 4 и Red Dead Redemption 2 вскоре получат новые версии. Take-Two также намекнула на несколько переизданий старых классических игр в течение следующего года, возможно в этом списке есть и ремастер Bully, несмотря на то, что он намного старше большинства современных хитов Rockstar Games, фанаты продолжают относиться к нему с большим уважением и по сей день.

Последний финансовый отчет Take-Two подтвердил, что в ближайшие годы будут запущены «четыре новых итерации ранее выпущенных игр». Ремастер Red Dead Redemption года стал одной из таких инициатив студии, подчеркнув тенденцию к пересмотру старых классических произведений.

Хотя GTA 4 и Red Dead Redemption 2 являются наиболее вероятными кандидатами на переиздание, Bully - одна из немногих игр Rockstar Games, не имеющая полноценного порта для текущего поколения.

Игра доступна на современных консолях, но работает с 30 FPS и имеет все причуды, ожидаемые от старой игры. Кроме того, Bully недоступна на Nintendo Switch, где более 150 миллионов пользователей.

Даже более нишевая игра Rockstar Games, такая как LA Noire, доступна на Nintendo Switch, поэтому кажется разумным ожидать аналогичного с Bully. Таким образом, ремастер Bully кажется вероятным, ведь он один из четырех игр, упомянутых в отчете Take-Two.

Rockstar Games не так давно упоминала Bully как одну из своих самых популярных игр. Это означает, что команда знает о постоянной популярности проекта и не колеблясь переделает ее для современного оборудования. Более того, различные рейтинги намекали на переиздание Bully в прошлом.

После недавних ремастеров Rockstar Games уже продемонстрировала готовность работать со сторонними командами для портов и переизданий старых проектов. Таким образом, студия вроде Double Eleven Studios, стоящая за ремастером Red Dead Redemption, вполне могла бы поработать над вышеупомянутым проектом.