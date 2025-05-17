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Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 048 оценок

Ремастер Bully может появиться на консолях текущего поколения: PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2

KoRnEr KoRnEr

На фоне ажиотажа вокруг GTA 6, недавние слухи предполагают, что GTA 4 и Red Dead Redemption 2 вскоре получат новые версии. Take-Two также намекнула на несколько переизданий старых классических игр в течение следующего года, возможно в этом списке есть и ремастер Bully, несмотря на то, что он намного старше большинства современных хитов Rockstar Games, фанаты продолжают относиться к нему с большим уважением и по сей день.

Бывший разработчик Rockstar призвал студию выпустить ремастер Grand Theft Auto 4

Последний финансовый отчет Take-Two подтвердил, что в ближайшие годы будут запущены «четыре новых итерации ранее выпущенных игр». Ремастер Red Dead Redemption года стал одной из таких инициатив студии, подчеркнув тенденцию к пересмотру старых классических произведений.

Хотя GTA 4 и Red Dead Redemption 2 являются наиболее вероятными кандидатами на переиздание, Bully - одна из немногих игр Rockstar Games, не имеющая полноценного порта для текущего поколения.

Игра доступна на современных консолях, но работает с 30 FPS и имеет все причуды, ожидаемые от старой игры. Кроме того, Bully недоступна на Nintendo Switch, где более 150 миллионов пользователей.

Даже более нишевая игра Rockstar Games, такая как LA Noire, доступна на Nintendo Switch, поэтому кажется разумным ожидать аналогичного с Bully. Таким образом, ремастер Bully кажется вероятным, ведь он один из четырех игр, упомянутых в отчете Take-Two.

Bully все еще остается одной из самых популярных игр Rockstar на ПК

Rockstar Games не так давно упоминала Bully как одну из своих самых популярных игр. Это означает, что команда знает о постоянной популярности проекта и не колеблясь переделает ее для современного оборудования. Более того, различные рейтинги намекали на переиздание Bully в прошлом.

После недавних ремастеров Rockstar Games уже продемонстрировала готовность работать со сторонними командами для портов и переизданий старых проектов. Таким образом, студия вроде Double Eleven Studios, стоящая за ремастером Red Dead Redemption, вполне могла бы поработать над вышеупомянутым проектом.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Дайте угадаю - в ремастере вырежут возможность бить женщин, тянуть за трусы, окунать в унитаз, скроют детскую жестокость? Да да да?

7
Freund Benno

Либо оставят без этих изменений и добавят возможность заниматься сексом с любым человеком в академии

1
Light of Tfuth Freund Benno

Всё намного проще, стоит посмотреть на их ремастер L.A. Noire

1
Lekrefo

А на пк?

4
5uperNova

Воскресили бы Manhunt

1
CRAZY rock GAME

Шикарная игра, но только

CRAZY rock GAME

1 часть

kotasha

Здесь нужно что то больше чем ремастер игра времен с пс2.

1
lowkek

Почему все ставят на Рокстар? У той же 2К дофига игр есть. Не удивлюсь, если трилогию Мафии решат ещё раз продать на ПС5 и Хбокс из-за 60фпс и лучшей графики, плюс порт на Сыч 2, или какой-нибудь Дюк Нюкем (хоть и сомнительно, учитывая, что там на сексуализации женщин чуть ли не половина лора держится), который им достался с покупкой Гирбокс.

Я бы не отказался от ремастера Midnight Club: Los Angeles, да и GTA Stories бы не помешало, наконец, выпустить на всех актуальных платформах.

Light of Tfuth
У той же 2К дофига игр есть

Но качество хромает, благодаря рокзвёздам они зарабатывают много денег и такие популярные