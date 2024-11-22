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Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.9 1 921 оценка

Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки для Bully согласно SteamDB

AceTheKing
Новости

Известный датамайнер Tez2, который первым обнаружил существование Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition и PC-версии Red Dead Redemption, сообщает о том, что Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки Bully: Scholarship Edition в Steam, согласно сервису в SteamDB.

На данный момент неизвестно, что именно планирует сделать Rockstar с игрой. По мнению Tez2, компания возможно работает над патчем, в котором устранит различные ошибки и вылеты в PC-версии игры перед её добавлением в сервис GTA+.

Оригинальная PC-версия игры вышла в 2008-м году.

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