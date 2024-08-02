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Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.9 1 831 оценка

Школьные дни возвращаются: Rockstar добавит Bully в подписку GTA+ уже в этом месяце

Lunersun
Новости

Rockstar Games готовит приятный сюрприз для поклонников своего творчества. В этом месяце компания планирует добавить игру Bully в линейку проектов, доступных по подписке GTA+.

Согласно официальному заявлению, с 20 августа владельцы активной подписки GTA+ смогут загрузить Bully на свои консоли PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Более того, игра также появится на совместимых устройствах iOS и Android. Только важно упомянуть одно ограничение: подписка GTA+ в настоящее время доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Для тех, кто не знаком с Bully, игра представляет собой приключенческий экшен, повествующий о непростых буднях подростка-хулигана в новой школьной обстановке. Первоначально вышедшая в 2006 году на PlayStation 2, Bully быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному сеттингу и юмористическому подходу к школьной жизни.

После успешного дебюта на PS2, Rockstar постепенно расширяла список платформ, на которых можно было окунуться в школьные будни главного героя. В 2008 году вышла улучшенная версия под названием Bully: Scholarship Edition для Xbox 360, Wii и ПК. Эта версия включала дополнительный контент и улучшенную графику. Затем, в 2016 году, игра добралась до мобильных устройств с релизом Bully: Anniversary Edition для iOS и Android.

-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
cuckold

Булли 2 гоните, заманали уже!

0
Destroited

Лучше ремейк первого без всяких сюжетных изменений и прочей лгбт фигни, а то во второй части такое сделают сам же задолбаешься отплевываться от того что будет на выходе.

0
INFAMOUS FAN

А зачем? Если есть ГТА 6 ,которая после выхода будет приносить все деньги мира ещё минимум лет 15( это без учёта нового онлайн режима). Им банально проще штамповать контент для онлайна , чем вливать деньги в новые проекты, или продолжение старых.

0
Otavek Destroited

🤫Если что, в первой части главный герой мог целовать не только девочек...

Так что уж лучше сиквел, в котором хоть и поменяется время, культура, стереотипы, образы и т.д., но в которой сохранится свойственная Рокстарам сатира и насмешка над всем, чем угодно.

Ну и геймплей, конечно, пусть будет улучшенным, приятным, интересным и разнообразным.

А для начала пусть её хотя бы анонсируют.

0
kolinmah

Лучше бы ремастер сделали.

-1
Destroited

Нафиг ремастер, с ремастерами гта они уже так обо*рались что хуже некуда, надо не ремастер а ремейк. Чтобы на новом движке и с красивым окружением а не то что налепили текстур да добавили отражений.

0
Brock_Harrison Destroited

гта ремастер это вообще ужас просто, рокстары пук среньк жиденький сделали, к ним уже доверия нету.

-2
kolinmah Destroited

Ну ты же понимаешь, что никакого римейка этой игры они никогда не сделают.

1
Destroited kolinmah

К сожалению ты прав это факт.

0
Dry2Ice Brock_Harrison

Как тут рокстары всплыли, если ремастер делала другая студия с подачи издателя Take-Two? Рокстар имеют к ремастеру классических gta такое же отношение, как Ридли Скотт к 2-3 чужому.

0