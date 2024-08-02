Школьные дни возвращаются: Rockstar добавит Bully в подписку GTA+ уже в этом месяце

Rockstar Games готовит приятный сюрприз для поклонников своего творчества. В этом месяце компания планирует добавить игру Bully в линейку проектов, доступных по подписке GTA+.
Согласно официальному заявлению, с 20 августа владельцы активной подписки GTA+ смогут загрузить Bully на свои консоли PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Более того, игра также появится на совместимых устройствах iOS и Android. Только важно упомянуть одно ограничение: подписка GTA+ в настоящее время доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Для тех, кто не знаком с Bully, игра представляет собой приключенческий экшен, повествующий о непростых буднях подростка-хулигана в новой школьной обстановке. Первоначально вышедшая в 2006 году на PlayStation 2, Bully быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному сеттингу и юмористическому подходу к школьной жизни.
После успешного дебюта на PS2, Rockstar постепенно расширяла список платформ, на которых можно было окунуться в школьные будни главного героя. В 2008 году вышла улучшенная версия под названием Bully: Scholarship Edition для Xbox 360, Wii и ПК. Эта версия включала дополнительный контент и улучшенную графику. Затем, в 2016 году, игра добралась до мобильных устройств с релизом Bully: Anniversary Edition для iOS и Android.
Булли 2 гоните, заманали уже!
Лучше ремейк первого без всяких сюжетных изменений и прочей лгбт фигни, а то во второй части такое сделают сам же задолбаешься отплевываться от того что будет на выходе.
А зачем? Если есть ГТА 6 ,которая после выхода будет приносить все деньги мира ещё минимум лет 15( это без учёта нового онлайн режима). Им банально проще штамповать контент для онлайна , чем вливать деньги в новые проекты, или продолжение старых.
🤫Если что, в первой части главный герой мог целовать не только девочек...
Так что уж лучше сиквел, в котором хоть и поменяется время, культура, стереотипы, образы и т.д., но в которой сохранится свойственная Рокстарам сатира и насмешка над всем, чем угодно.
Ну и геймплей, конечно, пусть будет улучшенным, приятным, интересным и разнообразным.
А для начала пусть её хотя бы анонсируют.
Лучше бы ремастер сделали.
Нафиг ремастер, с ремастерами гта они уже так обо*рались что хуже некуда, надо не ремастер а ремейк. Чтобы на новом движке и с красивым окружением а не то что налепили текстур да добавили отражений.
гта ремастер это вообще ужас просто, рокстары пук среньк жиденький сделали, к ним уже доверия нету.
Ну ты же понимаешь, что никакого римейка этой игры они никогда не сделают.
К сожалению ты прав это факт.
Как тут рокстары всплыли, если ремастер делала другая студия с подачи издателя Take-Two? Рокстар имеют к ремастеру классических gta такое же отношение, как Ридли Скотт к 2-3 чужому.