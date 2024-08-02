Школьные дни возвращаются: Rockstar добавит Bully в подписку GTA+ уже в этом месяце

Rockstar Games готовит приятный сюрприз для поклонников своего творчества. В этом месяце компания планирует добавить игру Bully в линейку проектов, доступных по подписке GTA+.

Согласно официальному заявлению, с 20 августа владельцы активной подписки GTA+ смогут загрузить Bully на свои консоли PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Более того, игра также появится на совместимых устройствах iOS и Android. Только важно упомянуть одно ограничение: подписка GTA+ в настоящее время доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Для тех, кто не знаком с Bully, игра представляет собой приключенческий экшен, повествующий о непростых буднях подростка-хулигана в новой школьной обстановке. Первоначально вышедшая в 2006 году на PlayStation 2, Bully быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному сеттингу и юмористическому подходу к школьной жизни.

После успешного дебюта на PS2, Rockstar постепенно расширяла список платформ, на которых можно было окунуться в школьные будни главного героя. В 2008 году вышла улучшенная версия под названием Bully: Scholarship Edition для Xbox 360, Wii и ПК. Эта версия включала дополнительный контент и улучшенную графику. Затем, в 2016 году, игра добралась до мобильных устройств с релизом Bully: Anniversary Edition для iOS и Android.