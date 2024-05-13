Bulwark: Falconeer Chronicles сменила название, потому что игроки не понимали, что они покупают

Разработчик Томас Сала объявил в длинном посте на сайте X, что он изменил название своей игры Bulwark: Falconeer Chronicles на "Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox". Причина? Просто многие купили игру, не понимая, что они покупают, и оставили негативные отзывы в Steam, в которых рассказали, что не нашли того, что им обещали трейлеры. Сала, который и сам по себе отличается вспыльчивостью, раздосадованный ситуацией, решил указать в названии жанр своей работы, по сути, это чистая песочница, а не стратегическая игра.
Надеюсь, теперь все ясно. Bulwark - это расслабляющая строительная игра, которая кажется глубокой стратегией, но это не так. Я не люблю уютные дизайны, но эта игра, по сути, является расслабляющей песочницей. Вы строите фантастические крепости с некоторыми ресурсами и стратегическим геймплеем, чтобы они казались более живыми. Вы занимаетесь этим несколько часов, а потом строите что-то другое. Я добавлю в песочницу больше крутых вещей, но это песочница. Когда вы начинаете игру, я своим голосом говорю, что это песочница. Это мой художественный замысел - песочница, с которой можно играть, которая кажется эпической, а не уютной сказкой, понимаете? Песочница... saaand booox.... Ну... теперь вы знаете.
Первые отзывы пользователей о Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox, были в целом положительными, но некоторые из последних покупателей начали оставлять отрицательные отзывы, потому что они просто ожидали чего-то другого, несмотря на то, что в официальном описании было ясно сказано, что это за содержание.
а зачем покупать что-то непонятное? может, сначала нужно разобраться, а потом тратить деньги? а точно, я забыл, я ведь живу в мире, где дерьмоеды до сих пор платят за предзаказ игры...
да там вообще непонятно что за игра за кого играешь что делаешь это икарус офлайн? это градостроительная игра? даже сырая Airship: Kingdoms Adrift выглядит лучше
Впервые слышу об этой игре.
Игра дно - к сожалению, всю игру надо менять.
Назвали бы Horse Penetration Simulator, интрига бы была.
легче не стало