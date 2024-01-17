Градостроительный симулятор Bulwark: Falconeer Chronicles выйдет 26 марта

Bulwark: Falconeer Chronicles выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 26 марта, объявили издатель Wired Productions и разработчик Томаш Сала. Демоверсия будет доступна для всех платформ 30 января.

Менее чем через две недели игроки смогут сделать свой первый шаг назад в Урси и открыть для себя чудеса, которые их ожидают. Используя интуитивно понятное управление, они смогут построить крепости, превосходящие их воображение. Цепляясь за края скал, сражаясь с бушующими морями и злобными штормами, игроки будут строить империи среди руин войны.

Созданный для простоты игры минималистский стиль Bulwark позволяет строить города простым нажатием кнопки, а игроки восхищаются чудесами, которые им удается создать. Но смогут ли они защитить свои творения? Урси жива и полна фракций, с которыми можно встретиться, подружиться или сразиться в зависимости от стиля игры. Будут ли они работать над созданием лучшего будущего или снова ввергнут мир в конфликт?

В демоверсии игроки смогут сыграть в один полный сценарий, призванный показать им все тонкости Bulwark: Falconeer Chronicles. Их поселения могут вырасти до 15 зданий, а такие элементы геймплея, как чудеса, лидеры и разнообразные фракции, будут доступны только на старте.