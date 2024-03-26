Градостроительный симулятор Bulwark: Falconeer Chronicles вышел для консолей и ПК

После выпуска демо-версии Bulwark: Falconeer Chronicles в январе полная версия игры теперь доступна для ПК и консолей Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра Bulwark: Falconeer Chronicles, созданная Томасом Салой, призвана расширить вселенную популярной игры The Falconeer с совершенно новым дизайном игрового процесса.
В то время как The Falconeer была игрой о воздушных боях, Bulwark: Falconeer Chronicles использует совершенно другой подход. Вы вернетесь в мир Урзее спустя 40 лет после событий оригинальной игры. Но на этот раз вместо боя вашей целью станет строительство. Bulwark: Falconeer Chronicles — это стратегическая игра, в которой вы проектируете башни, усеивающие горизонты, которые можно увидеть в The Falconeer.
Создать крепость – это одно. Но чтобы развивать свою империю и оказывать влияние, вам придется погрузиться в особую минималистскую стратегию.
И не стыдно тебя ?
Ну уж потерпи 3 часа какнить....человек 'авансом' выдал. Ну и поправь ' тебя '...правильно писать ' тебё '. Чего сразу с вилами кидаться....