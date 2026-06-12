"Бункер" вышел в онлайн: в цифровой версии настольной игры можно спорить за место в убежище даже с ИИ

Популярная настольная игра «Бункер» получила официальную браузерную версию. Новый проект под названием «Бункер Онлайн» переносит знакомую формулу постапокалиптических дискуссий в цифровой формат и добавляет одну из самых необычных особенностей — возможность играть не только с друзьями, но и против персонажей под управлением искусственного интеллекта.

Основная механика осталась верна оригиналу. Участники получают набор характеристик своего героя, включая профессию, здоровье, багаж, хобби и другие параметры. По мере раскрытия карт игрокам предстоит убеждать окружающих в собственной полезности для будущего общества, пытаясь заслужить место в убежище после глобальной катастрофы. В конце каждого этапа проводится голосование, по итогам которого часть претендентов выбывает из борьбы за выживание.

Главным нововведением стали ИИ-соперники с различными моделями поведения. Одни ведут себя агрессивно и напористо, другие предпочитают манипуляции и психологическое давление, а некоторые способны удивить неожиданными и эксцентричными аргументами. Благодаря этому даже одиночные партии сохраняют элемент непредсказуемости, который всегда был важной частью «Бункера».

Ещё одной особенностью цифровой версии стала «Хроника выживания» — финальный рассказ, который формируется по итогам конкретной партии. Игра описывает судьбу попавших в бункер персонажей и тех, кто оказался за его пределами, учитывая как выбранные карты, так и ход дискуссии. Такой подход превращает обычный подсчёт результатов в полноценный эпилог с собственным сюжетом.

Разработчики также заявляют, что в «Бункер Онлайн» доступны все карты из настольных изданий серии, а также дополнительный контент, включая набор «18+» и редкие карты. Попробовать игру можно бесплатно, а подписка открывает расширенный набор возможностей. При этом доступ владельца комнаты распространяется и на приглашённых друзей, что упрощает совместные партии.