Глава Qureate признался, почему в японских "играх для джентльменов" почти не осталось девушек с маленькой грудью

Генеральный директор Qureate Юдзи Усуда, возглавляющий японскую игровую компанию Qureate, недавно объяснил, почему в «играх для джентльменов» студии почти всегда присутствуют пышногрудые женские персонажи.
В интервью Game*Spark Усуда заявил, что изображение взрослых женщин с маленькой или плоской грудью стало «крайне рискованным», поскольку платформы и модераторы могут ошибочно принять миниатюрные типы телосложения за несовершеннолетних персонажей.
Даже явно взрослые персонажи могут создавать проблемы при выпуске игр на таких платформах, как Steam или Nintendo Switch.
Он отметил, что студия хотела бы добавлять больше разнообразия телосложения, однако приоритетом стало избегание проблем с релизом.
Если бы мы пошли на рискованные изображения и в итоге вообще не смогли выпустить игру, это было бы бессмысленно,
— объяснил он.
Усуда также упомянул, что Qureate уже приходится вносить отдельные изменения для разных платформ, чтобы избежать цензуры. Например, в Bunny Garden «лосьон» на лице был заменён на зелёную слизь, а эффекты молока в некоторых версиях сделали невидимыми.
Впрочем, часть пользователей встретила объяснение главы Qureate скептически. В сообществе считают, что преобладание героинь с пышными формами связано не только с опасениями по поводу модерации и цензуры, но и с коммерческими причинами: подобный дизайн персонажей традиционно считается более привлекательным для целевой аудитории и помогает увеличивать продажи таких проектов.
Помню, разрушители мифов наглядно доказали, что девушкам с большой грудью на чай дают больше не только мужчины, но и женщины. Так что ни разу не удивительно
Самое забавное что внимание и успех подобным играм приносит прежде всего ориентация на свой местный рынок, но как только приходят деньги и известность, они сразу переориентируются на "международный" рынок с "широкой" аудиторией, и тем самым теряют аудиторию и дома, и за рубежом, после чего начинаются судорожные попытки и рыбку съесть, и ножки не замочить. Впрочем, это не только к японцам или подобным играм относится. Много таких.
Ирония во всём тут в том, что в Японии - почти все девушки маленького роста и с маленькой грудью...
...да и если честно, во всё мире девушек с маленькой грудью явно больше, причём заметно.
Но вечно из-за этого ведут явно не в ту сторону.
