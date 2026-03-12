Объявлена дата релиза Bunny Garden 2: продолжение симулятора свиданий для джентльменов выйдет 15 апреля

Издатель игр Qureate объявил, что сиквел романтического симулятора свиданий Bunny Garden 2 выйдет 15 апреля. Игра будет доступна на Nintendo Switch и PC (Steam) по цене 3480 иен (1700 рублей). В Steam уже появилась страница игры, а на Switch открылись предзаказы.

Bunny Garden 2 - продолжение популярной игры Bunny Garden, вышедшей в апреле 2024 года. Главный герой, потерявший работу из‑за серьезной ошибки, благодаря одной встрече начинает посещать "Кроличий сад" - место отдыха для джентльменов, где гостей развлекают очаровательные девушки в костюмах кроликов.

В игру вернулись три хостес из предыдущей игры: Хана, Рин и Миюка. Кроме того, добавлены три новые хостес: Эриса, Курон и Руна. Базовый игровой процесс, судя по всему, останется там же, что и в первой части: посетители проводят время с хостес за выпивкой в баре "Кроличий сад".

Развлечения эволюционировали - улучшились такие активности, как армрестлинг, игра в "Правду или действие" и фото на Полароид. Добавлены и новые игры: "Жмурки", "Карточное сражение", и "А-а-ам", где нужно кормить друг друга. Кроме того, можно будет послушать фирменные песни вышедших на сцену хостес, а если стать ближе с девушкой, вас могут пригласить в VIP-комнату, где можно не спеша провести время только вдвоем. Также в сиквеле появятся свидания вне заведения и мероприятия с косплеем.