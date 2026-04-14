Разработчики Bunny Garden 2 не собираются смягчать "развратный" контент, несмотря на критику за сексуализацию женщин

Японская студия qureate уже завтра выпустит Bunny Garden 2 - продолжение своей скандальной игры про свидания с девушками в костюмах кроликов. Накануне релиза генеральный директор и продюсер компании Юдзиро Усуда дал интервью Famitsu, в котором заявил, что не намерен смягчать контент своих "игр для джентльменов", несмотря на критику, звучавшую в адрес студии несколько лет назад.

Отвечая на вопрос журналистов, не стал ли курс qureate более умеренным после громкой негативной реакции на одну из их прошлых работ (предположительно, речь идет о ритм-игре Massage Freaks 2022 года), Усуда категорически отверг предположения о "смягчении".

Говорить, что мы "умерили пыл", было бы преувеличением. Я знаю, что есть люди, которым не нравятся наши "игры для джентльменов", но я также знаю, что есть много людей, которые активно получают удовольствие от игр qureate. Если бы мы их смягчили, они потеряли бы свою привлекательность, и тогда не было бы смысла в нашем существовании.

При этом Усуда добавил, что в будущем студия планирует искать такие формы самовыражения, которые не будут оскорбительными, но при этом сохранят верность изначальному направлению их проектов. Продюсер подчеркнул, что их целевая аудитория - это игроки, которые ждут именно пикантный контент. Полная цензура или отказ от разработки, по его мнению, не являются решением. Bunny Garden 2 выйдет 15 апреля 2026 года на Nintendo Switch и PC (Steam).