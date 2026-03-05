Студия Qureate анонсировала Bunny Garden 2 - продолжение симулятора свиданий для джентльменов

Студия Qureate официально представила Bunny Garden 2 - продолжение романтического приключения, которое выйдет этой весной на Switch и PC (Steam). Стоимость игры составит $24.99.

По сюжету первой части главный герой Хайто Канда (имя можно изменить) потерял работу из-за серьезной ошибки и впал в отчаяние. Направляясь в привычный дешевый бар, чтобы утопить печали в алкоголе, он неожиданно встречает женщину, которая замечает его подавленное состояние и заговаривает с ним. Эта встреча становится судьбоносной - следуя за ней, герой впервые ступает в святилище для джентльменов - "Кроличий сад", где его встречают прекрасные девушки в костюмах кроликов. Действие второй части разворачивается в другой временной линии, отличной от первой игры. Вас ждут совершенно новая история и персонажи, с которыми только предстоит познакомиться.

"Кроличий сад" - это место для отдыха и волнения, где джентльмены могут наслаждаться широким выбором напитков и закусок, параллельно общаясь с уникальными девушками. Заказ блюд, соответствующих предпочтениям конкретной героини, может повысить ее симпатию к вам. Более того, когда девушки выпивают и становятся немного навеселе, они могут показать себя с совершенно неожиданной стороны.