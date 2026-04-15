BUNNY GARDEN 2 15.04.2025
Адвенчура, Инди, Аниме
16 оценок

В Steam состоялся релиз симулятора свиданий для джентльменов Bunny Garden 2

Компания Qureate официально выпустила в Steam продолжение романтического приключения Bunny Garden 2. Новая часть серии вновь приглашает джентльменов в уютный клуб отдыха "Кроличий Сад", где их ждут очаровательные девушки, непринужденные беседы и атмосфера уюта. Главный герой по имени Хайто Канда (имя можно изменить), потерявший работу и погрузившийся в отчаяние, случайно попадает в этот закрытый мир, который меняет его жизнь.

Что нового в Bunny Garden 2:

  • Новая сюжетная линия в альтернативной временной ветке, не связанной с первой частью.
  • Как знакомые по предыдущей игре персонажи, так и совершенно новые девушки.
  • Углубленная система общения: заказывайте любимые напитки и закуски девушек, чтобы повысить их расположение.
  • Каждая героиня имеет уникальную песню, а в состоянии легкого опьянения раскрываются неожиданные стороны характера.
  • Улучшенная графика и анимация, создающие эффект полного погружения.

Разработчики подчеркивают: "Забудьте о трудностях повседневной жизни и насладитесь сладкими, захватывающими ночами в компании очаровательных девушек".

Bunny Garden 2 уже доступна в Steam по цене 792 рубля (со скидкой 10%). Русского языка нет.

