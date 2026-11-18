В рамках DevGamm Awards 2026 состоялся анонс Burdenfall — сюжетного карточного рогалика, посвящённого личностному росту, внутренним конфликтам и преодолению собственных страхов. Разработчики представили дебютный трейлер с первыми кадрами игрового процесса.

В центре истории окажется герой, которому предстоит подняться на вершину таинственного замка и раскрыть смысл загадочного послания Плачущей Короны (Weeping Crown). Путешествие обещает стать не только опасным испытанием, но и историей борьбы с собственными переживаниями.

Главной особенностью Burdenfall станет необычный спутник, способный менять свою форму. Его превращения будут напрямую влиять на состав и развитие карточной колоды, позволяя игрокам адаптировать стратегию к новым испытаниям.

Игровой процесс объединит пошаговые карточные сражения, элементы рогалика и насыщенное повествование. По мере восхождения игрокам придётся совершенствовать свою колоду, преодолевать препятствия и постепенно раскрывать тайны загадочного замка.

Burdenfall выйдет на PC в 2027 году. Точная дата релиза пока не объявлена, однако уже сейчас в Steam можно подать заявку на участие в игровом тестировании.