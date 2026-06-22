Разработчик инди-игры Burgie's Cozy Kitchen встроил в игру забавную систему против пиратов и стал популярен в Китае

Разработчик инди-игры Burgie’s Cozy Kitchen рассказал, как встроенная в игру система борьбы с пиратством неожиданно стала причиной вирусного успеха проекта в Китае. Его симулятор управления бургерной, вышедший в раннем доступе в 2025 году и готовящийся к полноценному релизу 26 июня 2026 года, получил нестандартную защиту от нелегальных копий. Вместо обычных блокировок разработчик внедрил в игру юмористическую ловушку для пиратов.

В игре установлено около десяти триггеров, которые отслеживают признаки пиратской версии. Если система фиксирует, что игра спирачена, примерно через час игрового процесса в заведении начинают появляться необычные посетители - пираты. Они заказывают еду, но вместо оплаты оставляют лишь одну монету и издевательские отзывы вроде "Пираты не оставляют чаевых" или "Пиратский кодекс запрещает нам платить". Из-за резкого падения доходов дальнейшее прохождение игры становится крайне затруднительным. В довершение всего включается версия главной музыкальной темы с аккордеоном - звук можно убавить, но полностью выключить нельзя.

Через год после запуска раннего доступа разработчик выпустил демо-версию. Благодаря удаче популярный стример на китайской платформе Douyin попробовал демо и выложил несколько роликов - это вызвало снежный ком, и игра стала вирусной. Параллельно в сети появились руководства по скачиванию пиратской версии и даже неофициальный мобильный порт.

Многие китайские игроки скачали пиратку, столкнулись с пиратами-клиентами, не платящими за еду, и приняли это за баг. Некоторые из них купили лицензионную копию в Steam, чтобы оставить гневный отзыв и пожаловаться разработчику. HeyNau лично ответил на эти комментарии, объяснив, что это не ошибка, а специальная ловушка для взломанных версий. Этот диалог быстро превратился в мем и разлетелся по китайским соцсетям.

В итоге антипиратская система не только не отпугнула аудиторию, но и стала главным двигателем продаж. По словам разработчика, продажи бьют рекорды день ото дня, а 99% дохода поступает из Китая. Он признается, что ему настолько понравилось создавать эту систему, что он подумывает о разработке отдельного игрового режима специально для пиратов.