Хаос, кражи и злые люди: в Steam состоялся релиз кооперативного симулятора Burglin' Gnomes

На платформе Steam состоялся официальный релиз безумного кооперативного приключения Burglin' Gnomes от независимого разработчика Fobri. Новинка предлагает игрокам объединиться в команды и примерить на себя роли вороватых садовых гномов, совершающих дерзкие налеты на дома ничего не подозревающих людей.

В основе игрового процесса лежит командное взаимодействие и выполнение абсурдных поручений Верховного Гнома. Игрокам в составе до шести человек необходимо тайно проникать в чужие жилища, устраивать тотальный хаос, воровать любые предметы домашнего обихода и собирать ценный ресурс — «гномиум». Вся добыча в дальнейшем используется для создания продвинутого снаряжения и обустройства собственного подземного логова.

Главной особенностью Burglin' Gnomes стала проработанная физика и процедурная генерация уровней, из-за чего каждая вылазка превращается в непредсказуемый аттракцион. Вместо привычных монстров противостоять маленьким воришкам будут сами хозяева домов, домашние питомцы, дикие пчелы и агрессивная бытовая техника. Игра активно использует черную комедию: гномы могут жестоко погибать от ударов током, падений с высоты или попадания в разогретую духовку.

На момент публикации проект удерживает 86% положительных отзывов в магазине Valve. Пользователи хвалят новинку за обилие скрытых геймплейных механик и идеальную атмосферу для веселых вечеров с друзьями. На старте продаж разработчики предлагают небольшую скидку, а текстовый перевод игры полностью доступен на русском языке.