Burn-9 превращает игрока в оператора спецмиссии: стратегия без выстрелов и с максимальной ответственностью

14 Hours Productions представила Burn-9 — политический шпионский триллер, который разработчики называют «тактической радио-игрой». Проект выйдет в 2026 году на ПК через Steam, GOG и Humble Store, а демоверсия уже доступна для ознакомления.

В отличие от классических экшенов, Burn-9 не даёт игроку прямого контроля над бойцом на поле. Здесь вы — оператор, координирующий действия последней выжившей из элитного спецотряда по имени Додо. Через системы наблюдения и связи игрок получает ограниченную информацию и должен принимать решения, от которых зависит исход операции.

Разработчики подчёркивают, что ключевой элемент геймплея — управление информацией. Игрок решает, какие данные передавать агенту, а какие скрывать, фактически формируя её маршрут в реальном времени. Дополнительный слой добавляет взлом военных систем: камеры, двери и секретные архивы становятся инструментами влияния, но каждое открытие может обернуться риском.

Burn-9 явно вдохновляется работами Хидео Кодзимы и Тома Клэнси, но делает ставку на минимализм действий и максимальное напряжение выбора. Это игра не про реакцию, а про ответственность — и именно в этом, судя по описанию, заключается её главный вызов игроку.