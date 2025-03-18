Стала доступна демоверсия и системные требования Burning Sword: Death Sun

Nomadic Games выпустила демоверсию для своей предстоящей hack-and-slash-игры в жанре Уся Burning Sword: Death Sun. Кроме того, команда поделилась новым трейлером, а также официальными системными требованиями игры для ПК.

Burning Sword: Death Sun стремится предложить бесшовное сочетание игрового процесса в стиле souls и плавного действия hack and slash. По словам разработчиков, это создаст «уникальный захватывающий опыт, не похожий ни на какой другой».

Игроки столкнутся с разнообразными боевыми сценариями и отточат свои навыки боевых искусств с помощью секретных приемов и внутренней силы. Они также получат возможность использовать Burning Sword, чтобы сохранять стойку и усиливать свои атаки.

ПК-геймерам понадобится как минимум AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5 8600 с 16 ГБ ОЗУ и AMD RX 5700 или NVIDIA GTX 1070. Для полной версии игры также потребуется 50 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11600K с 16 ГБ ОЗУ и AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA Geforce RTX 3070.