Таиландская студия Nomadic Games и издатель Rising Tide выпустили хардкорный слэшер в сеттинге уся Burning Sword: Death Sun в раннем доступе Steam. Изначально проект, находившийся в разработке около 5 лет, планировали запустить чуть раньше, однако из-за задержки на 1 день при прохождении проверки в сервисе Valve релиз пришелся ровно на день консольного выхода Grand Theft Auto VI. Разработчики отнеслись к такому соседству с иронией и извинились за сдвиг сроков, запустив скидку 10% на 10 дней - до 28 ноября игру можно приобрести за 801 рубль вместо 890 рублей или за 17.99 доллара в зарубежных регионах.

GTA 6, конечно, небольшой инди-проект, довольно нишевый. В Burning Sword есть меч, и иногда он горит. GTA 6 выходит на консолях, а Burning Sword доступна на ПК. Чжан Исянь доступен сразу, не требует предзагрузки и ни разу никого не звал поиграть в боулинг.

- заявление студии Nomadic Games

Действие Burning Sword: Death Sun разворачивается в Китае 1139 года в эпоху Южной Сун. Игрокам предстоит взять на себя роль Чжан Исяня, главы секты Алой Пыли, которого предал и едва не убил Старейшина Северной горы. Чтобы отомстить за гибель своего наставника и добраться до могущественного мастера Гао Тяньци, герою необходимо освоить жесткую боевую систему на базе фехтования, уклонений, парирований и управления энергией ци. В стартовую версию раннего доступа вошли 2 полноценных уровня, разделенных на 5 линейных этапов с тайниками, 7 боссов, включая 2 скрытых противников с 3 фазами сложности у каждого, а также 23 пассивных навыка. Доступны и ключевые приемы вроде Пылающего меча, Поглощения ци, Отскока и Цингуна, позволяющего бегать по стенам и парить в воздухе, а для проверки мастерства добавлена бесконечная арена с еженедельными испытаниями и таблицей рекордов.

Полноценный релиз Burning Sword: Death Sun намечен на лето 2027 года, и к этому моменту стоимость игры вырастет. В финальной версии авторы обещают расширить кампанию до 5 основных уровней и 12 этапов, выпуская новые главы примерно каждые 8 недель без дополнительной платы для покупателей раннего доступа. Перед запуском на ПК уже была доступна бесплатная демоверсия, которую студия дорабатывала по отзывам сообщества - в частности, ускорила атаки и исправила сбои захвата цели. Из минусов для русскоязычной аудитории выделяется полное отсутствие русского языка даже на уровне субтитров, а системные требования оказались довольно высокими для инди-проекта: минимально потребуется видеокарта уровня RTX 3060 или RX 5700 и 16 ГБ оперативной памяти, а в рекомендуемых указаны RTX 3070 и RX 6700 XT при 50 ГБ свободного места на твердотельном накопителе.

На старте проект привлек скромную аудиторию - пиковый онлайн в Steam достиг 50 человек, а стартовые обзоры оказались в основном положительными на базе 14 мнений при рейтинге 64.07% по данным SteamDB. При этом среди покупателей и обзорщиков сразу разгорелись споры вокруг резкого снижения сложности. Пользователь с ником Admiralvic, успевший пройти предварительный билд до официального старта, оставил отрицательный отзыв из-за масштабных правок баланса перед самым запуском: по его словам, разработчики урезали волны врагов, сократив схватку во 2-й миссии с 2 минут 40 секунд до 50 секунд, разрешили накапливать заряды возрождения и добавили лечение за каждого поверженного противника на 3-м боссе.

В своем отзыве игрок отметил, что после патча проект ощущается как Ninja Gaiden на высокой сложности, который обновили до уровня God of War на минимальной. Другие пользователи отнеслись к новинке теплее и хвалят зрелищные поединки с боссами, однако также указывают на проблемы с оптимизацией и задержки в отзывчивости управления при парении и парировании. Вместе с тем в Steam уже появились и резкие негативные оценки с жалобами на неудобную камеру и визуальное исполнение, которое недовольные покупатели сравнивают с проектами времен PlayStation 2. В дальнейшем Nomadic Games планирует еженедельно отслеживать подобные замечания в своем официальном канале Discord и привязывать правки баланса к регулярным обновлениям арены.