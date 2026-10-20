Для Burnout 3: Takedown вышел нативный порт на ПК: 60 FPS, широкоэкранный режим, поддержка DualSense, HD-текстуры

Burnout 3: Takedown — одна из лучших аркадных гонок всех времён — теперь доступна на ПК благодаря новому неофициальному проекту, созданному силами сообщества. Игра от студии Criterion Games и издателя Electronic Arts, изначально вышедшая в 2004 году на PlayStation 2 и Xbox, никогда не получала официальной версии для ПК. Теперь же появился порт, основанный на издании для PS2, который включает в себя множество графических улучшений и современных функций.

Проект, разработанный пользователем danielgomesvieira2000, использует инструмент для декомпиляции, преобразующий исходный код игры с PlayStation 2 в язык C++. Затем этот код компилируется и запускается непосредственно в среде Windows. Таким образом, Burnout 3: Takedown работает как полноценное нативное приложение для ПК — без необходимости использования эмуляторов вроде PCSX2 (хотя оригинальные игровые ресурсы при этом сохраняются).

В актуальной публичной версии (0.5.3 alpha) уже доступны различные игровые режимы, включая гонки, режим «Crash» (аварии) и кампанию «World Tour». Реализована поддержка 60 FPS, графический API Vulkan, повышенное внутреннее разрешение, широкоэкранный формат, а также современные настройки управления (включая клавиатуру). Кроме того, добавлены методы сглаживания FXAA и SSAA, обеспечена совместимость с пакетами HD-текстур для PCSX2, а в главное меню интегрировано множество графических настроек.

В отличие от традиционной эмуляции, этот порт использует инструмент под названием «ps2-port-engine». Он анализирует оригинальную программу для PlayStation 2, переводит её инструкции на язык C++ и создаёт скомпилированную версию для процессоров архитектуры x64. Цель состоит в том, чтобы воспроизвести поведение оригинальной игры без запуска полноценного эмулятора консоли Sony.

Графическая часть реализована с использованием API Vulkan, что позволило перенести методы визуализации, изначально созданные для PlayStation 2, на современные видеокарты. Благодаря этой системе Burnout 3: Takedown может работать с внутренним разрешением, увеличенным до четырех раз по сравнению с оригиналом, использовать дополнительные методы сглаживания и адаптировать изображение под различные соотношения сторон.

Основные особенности нативного ПК-порта Burnout 3: