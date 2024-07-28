Для Burnout Paradise Remastered смогли обойти DRM у важнейшего мода, который исправляет вылеты в игре

Недавно группа RUNE взломала защиту Denuvo в Burnout Paradise Remastered, которая оставалась невзломанной почти 6 лет. Ремастер игры обладает улучшенной графикой, а так же включает в себя все DLC, в том числе крупное дополнение Big Surf Island, которое отсутствовало в PC-версии оригинальной игры.

Но оказалось, что защита Denuvo было не единственным препятствием на пути пользователей к комфортной игре. В своём NFO ко взлому RUNE упомянули, что игра очень часто вылетает, но дело не в взломе, а в самой игре: за почти 6 лет с момента релиза ремастера Electronic Arts так и не удосужились выпустить патч, который бы исправил случайные вылеты в игре.

За издателя это сделал моддер: для игры существует утилита BPR Mod, которая позволяет подгружать различные модификации к игре, в том числе Core Bugfixes, которая исправляет многочисленные ошибки ремастера и случайные вылеты из игры. Однако оказалось, что BPR Mod не работает со взломанной версией: игра не запускается и жалуется на отсутствие магазина Origin. Моддер внедрил своего рода DRM-защиту в утилиту за 5 лет до выхода взлома как такового.

Пользователь DEDF1E5h изучил модификацию и понял как обойти эту проверку, выпустив специальный лаунчер для запуска взломанной версии игры - теперь она корректно работает с модификацией.

Таким образом, теперь пользователи предпочитающие взломанную версию игры смогут с комфортом сыграть в Burnout Paradise Remastered. Скачать адаптированный для RUNE-версии игры BRP Mod и Core Bugfixes можно прямо с нашего сайта.