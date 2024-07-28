Для Burnout Paradise Remastered смогли обойти DRM у важнейшего мода, который исправляет вылеты в игре

Недавно группа RUNE взломала защиту Denuvo в Burnout Paradise Remastered, которая оставалась невзломанной почти 6 лет. Ремастер игры обладает улучшенной графикой, а так же включает в себя все DLC, в том числе крупное дополнение Big Surf Island, которое отсутствовало в PC-версии оригинальной игры.
Но оказалось, что защита Denuvo было не единственным препятствием на пути пользователей к комфортной игре. В своём NFO ко взлому RUNE упомянули, что игра очень часто вылетает, но дело не в взломе, а в самой игре: за почти 6 лет с момента релиза ремастера Electronic Arts так и не удосужились выпустить патч, который бы исправил случайные вылеты в игре.
За издателя это сделал моддер: для игры существует утилита BPR Mod, которая позволяет подгружать различные модификации к игре, в том числе Core Bugfixes, которая исправляет многочисленные ошибки ремастера и случайные вылеты из игры. Однако оказалось, что BPR Mod не работает со взломанной версией: игра не запускается и жалуется на отсутствие магазина Origin. Моддер внедрил своего рода DRM-защиту в утилиту за 5 лет до выхода взлома как такового.
Пользователь DEDF1E5h изучил модификацию и понял как обойти эту проверку, выпустив специальный лаунчер для запуска взломанной версии игры - теперь она корректно работает с модификацией.
Таким образом, теперь пользователи предпочитающие взломанную версию игры смогут с комфортом сыграть в Burnout Paradise Remastered. Скачать адаптированный для RUNE-версии игры BRP Mod и Core Bugfixes можно прямо с нашего сайта.
Мало того, что защиту пихают так еще и вылеты пофиксить не в состоянии и за это еще и деньги просят
Типичные EA. У них тоже самое и с Dead Space Remake/Star Wars: Survivor. Работают по принципу: вывалить полурабочий продукт с Дернувой и положить болт на патчи.
Зачем им это делать если гoвнoеды офк игру купят?
При том поставили защиту на откровенно позорную игру в серии.
хорошая игра в защите не нуждается, ставят защиту на всякие проходняки, вот ведьмак 3 без всякой денувы покупали тоннами.
А они обязаны тебе бесплатно что-ли игру дать? То есть буханку хлеба в магазине тоже тебе бесплатно должны дать? Хочешь играть то покупай как есть. Если не устраивает иди в лес погуляй.
Вот бы ещё fps unlocker для неё выпустили, который физику не ломает 😊
Еееее! // Юрий Абрамов
главное чтоб вылет в оригинал был 🪤🏴☠️