Вырезанный стадион из альфа-версий Burnout Paradise вернётся в новом обновлении мода для карты "Old To The New"

"Old To The New" — мод, который обновляет карту Burnout Paradise Remastered. Он также показывает то, что могло быть сделано разработчиками игры, Criterion, ранее. Все обновления о проекте доступны на нашем Discord-сервере.

Главная локация из 12 обновлённых — Hunter Stadium . Это самый большой стадион в игре с 4 уникальными зонами. Он находится на месте бывшего водохранилища в Heartbreak Hills , рядом со всем известным Airfield .

