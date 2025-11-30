Вырезанный стадион из альфа-версий Burnout Paradise вернётся в новом обновлении мода для карты "Old To The New"

"Old To The New" — мод, который обновляет карту Burnout Paradise Remastered. Он также показывает то, что могло быть сделано разработчиками игры, Criterion, ранее. Все обновления о проекте доступны на нашем Discord-сервере.
- Главная локация из 12 обновлённых — Hunter Stadium. Это самый большой стадион в игре с 4 уникальными зонами. Он находится на месте бывшего водохранилища в Heartbreak Hills, рядом со всем известным Airfield.
- Трейлер уже доступен в сети:
- Разработка третьей части мода ведётся с 2022 года и планируется к релизу в начале 2026 года. Пока вы можете скачать вторую часть мода.