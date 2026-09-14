Пока государственные структуры отчитываются о масштабных планах по возрождению региональных языков, многомиллиардная игровая индустрия и держатели консольных платформ возводят непреодолимые барьеры для их сохранения. О двойных стандартах властей и жесткой политике корпораций рассказал ведущий саунд-дизайнер студии stillalive studios и координатор валлийской локализации симулятора Bus Bound Кай Джонс. По словам специалиста, популяризация редких наречий сегодня зажата между финансовой слепотой чиновников и закрытостью экосистем PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Правительство Уэльса в рамках официальной стратегии Cymraeg 2050 поставило цель довести число говорящих на родном языке до 1 млн человек, однако чиновники абсолютно игнорируют видеоигры как ключевой медиум для молодежи. Игровая индустрия давно обошла кинематограф по совокупным доходам и времени удержания аудитории, но государственные гранты в Великобритании по инерции уходят на архаичные радиопередачи, телевидение и образовательную прессу. В результате подростки, изучающие язык в школах, дома возвращаются исключительно к английской речи, поскольку в современных видеоиграх родной язык практически не представлен.

Положение усугубляется жесткой политикой консольных платформодержателей, превращающей выпуск любой редкой локализации в бюрократическую пытку. Если на персональных компьютерах через сервис Steam языковой пакет можно выпустить без посредников или в формате фанатской модификации, то на приставках от Sony и Microsoft разработчики сталкиваются с закрытыми экосистемами и требованиями обязательной сертификации.

Джонс отметил, что платформодержатели легко утверждают французский, немецкий или упрощенный китайский язык, так как содержат огромный штат постоянных технических специалистов и переводчиков. Для малых языков вроде валлийского у платформодержателей просто нет квалифицированных экспертов. В результате корпорации требуют от студий прохождения череды сложных подтверждений, поиска аккредитованных поручителей и оплаты длительных процедур тестирования интерфейса за собственный счет.

Без государственной поддержки и специальных грантов для игровых студий подобные затраты становятся неподъемными для независимых разработчиков. Власти требуют от общества роста числа носителей языка, но перекладывают реальные усилия на плечи разработчиков-одиночек, вынужденных в нерабочее время и без оплаты преодолевать закрытые регламенты консольного рынка.

Коммерческий релиз автобусного симулятора Bus Bound состоялся в апреле 2026 года на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, где игра стала редким прецедентом одновременного появления валлийского интерфейса и полного дубляжа.