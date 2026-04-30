Симулятор вождения автобуса Bus Bound вышел на ПК и консолях

Студия stillalive studios и издатель Saber Interactive Inc. выпустили новую игру под названием Bus Bound. Проект уже доступен для покупки на ПК в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Стоимость стандартного издания составляет 1899 рублей, а за версию Deluxe Edition игрокам предстоит заплатить 2199 рублей.

Новинка от создателей Bus Simulator 21 представляет собой симулятор водителя автобуса, где пользователям предстоит исследовать вымышленный американский город Эмбервилл. На старте в игре доступно 17 лицензированных транспортных средств от известных производителей, включая такие модели, как New Flyer Xcelsior 40ft CNG и Blue Bird Sigma. Игроки могут управлять транспортом и влиять на развитие инфраструктуры. Успешное выполнение рейсов помогает превратить загруженный машинами мегаполис в удобное для пешеходов пространство.

Разработчики предусмотрели возможность кооперативного прохождения, поддерживающего до 4 человек в 1 сессии. Пользователи могут совместно обслуживать разные маршруты и быстрее улучшать районы города. Проект включает динамическую смену времени суток и погодных условий, которые напрямую влияют на дорожный трафик.

Игроки хвалят детализированное окружение, проработанную физику вождения и интересную механику развития города Эмбервилл. Геймеры отмечают, что транспорт ощущается реалистично, а трафик адекватно реагирует на включенные поворотники. Однако в отрицательных комментариях покупатели жалуются на плохую оптимизацию, периодические вылеты и проблемы с искусственным интеллектом автомобилей. Некоторые фанаты жанра также остались недовольны отсутствием возможности продавать билеты и выходить из кабины транспорта, что было доступно в предыдущих играх студии.

Для запуска на минимальных настройках потребуется система с 64-разрядной операционной системой Windows 10 или Windows 11, процессором уровня Intel Core i5-10600k или AMD Ryzen 5 3600x, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти. Также для установки потребуется освободить 46 ГБ на твердотельном накопителе.