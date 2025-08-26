BUS: Bro u Survived на Gamescome 2025

В своей статье про игры из России на Gamescome 2025 я старался найти все российские проекты, но как я не старался, у меня не получилось.

Слишком уж много игр было заявлено на мероприятие, причем в разных категориях. Но мой пост не остался незамеченным и даже некоторые разработчики стали писать мне, что их игру тоже представили на Gamescome.

Например, со мной связались разработчики из Herbarium Games. Их кооперативный экшен на автобусе тоже попал в подборку Gamescome 2025 и получил отдельную страничку на официальном сайте выставки.

BUS: Bro u Survived - это сюжетное приключение, в котором нам рассказывают историю небольшого острова, на котором началась эпидемия зомби. Мы играем за выживших, которые создали базу на месте местной радиостанции и теперь выбираются на вылазки на школьном автобусе, чтобы найти новых людей и всё необходимое для выживания и спасения с острова.

На нашей базе мы можем кастомизировать и улучшать наш автобус, и выезжать на нем по отдельным миссиям, которые связаны со спасением новых персонажей или добычей каких-то ресурсов.

Каждая миссия представляет собой закрытый "данж", где нужно будет не только сражаться с толпами зомби в формате hack-n-slash, но и решать логические головоломки, чтобы пробраться к цели.

Если вы знаете еще игры от российских разработчиков или соседних стран, которые попали на Gamescome 2025, напишите в комментариях!