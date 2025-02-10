Игра Bus: Bro You survived получит финансирование от фонда Indie Go

Фонд Indie Go официально объявил о финансовой поддержке кооперативного экшена Bus: Bro You Survived от независимой студии Herbarium Games. Проект привлёк внимание экспертов на презентации второго потока акселератора «Фабрика видеоигр» и получил инвестиции не только на разработку, но и на продвижение. После успешной защиты команда подписала соглашение о сотрудничестве, открывающее доступ к ресурсам фонда и его экосистеме, которая помогает российским инди-разработчикам создавать самобытные игры и выходить на международный рынок.

Фонд планирует продолжать поддержку российских разработчиков, делая ставку на креативные идеи и нестандартные игровые механики. Управляющий партнёр Indie Go Владимир Вареник отметил:

Мы не просто инвестируем в игру, а создаём возможность для талантливой команды сделать что-то действительно крутое. Herbarium Games уже показали себя в работе с Yandex и Dodo Пицца, а теперь мы готовы помочь им выпустить захватывающий проект для игроков по всему миру

Bus: Bro You Survived — это кооперативный экшен для 1–4 игроков, где выживание зависит от слаженной работы команды. Игроки должны добывать ресурсы, отбиваться от зомби, развивать базу и модернизировать свой автобус, чтобы в конечном счёте покинуть остров Фанг. Разнообразие механик делает каждую игровую сессию уникальной: физическая модель позволяет взаимодействовать с предметами, а система строительства даёт возможность обустроить убежище и привлечь NPC-помощников.

Особую роль в игре занимает кастомизация транспорта. Автобус — не просто средство передвижения, а полноценная мобильная база, которую можно улучшать, оснащать модулями и даже вооружать. В арсенале игроков появятся нестандартные гаджеты: от ботинок на поршнях до самодельного оружия из подручных средств.

Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam, а заявки на участие в программе поддержки Indie Go можно оставить по официальной ссылке.