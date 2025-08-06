Разработчики BUS: Bro u Survived запустили арену с призами в виде ключей и уникальных предметов

Впервые встречаюсь с таким, когда в рамках демоверсии игры запускается целый ивент с призами.

То есть вы не просто можете оценить геймплей будущей игры, но еще и выиграть саму игру и/или получить внутриигровые предметы к будущей игре.

В очередной раз российские разработчики придумали нечто такое оригинальное! Хотя может такое уже и было, но я не встречал (подскажите примеры, если знаете).

Вообще BUS: Bro u Survived - это кооперативный выживач с крафтом, строительством базы и сбором ресурсов в коротких забегах на карте мира. Но в рамках специального ивента Trouble Rumble перед релизом разработчики из Herbarium Games запустили арену по уничтожению волн врагов. То есть запилили отдельный геймплей в качестве соревнования между игроками.

Результаты будут занесены в таблицу и по итогам ивента, который завершится 24 августа, топ-10 игроков получат ключи полной версии игры BUS: Bro u Survived.

И все участники ивента Trouble Rumble смогут выбить уникальные костюмы и Корону Великого победителя (нужно продержаться 100 волн) для своих персонажей.

Так что если интересно, можете ворваться на арену.