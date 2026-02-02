ЧАТ ИГРЫ
BUS: Bro u Survived 2026 г.
Инди, Вид сверху, Зомби, Кооператив
5.8 6 оценок

В Steam вышла демоверсия BUS: Bro u Survived

В сервисе цифровой дистрибьюции Steam появилась демоверсия action-adventure BUS: Bro U Survived, в которой 1-4 игрокам предстоит защищать бедолаг от зомби, пока школьный автобус эволюционирует в апокалиптического монстра, а также искать подсказки, чтобы узнать правду об эпидемии и решить судьбу острова.

В пролог входят:

  • 45-60 минут геймплея;
  • переработанные стартовые локации;
  • прыгучая физика автобуса;
  • безумный тюнинг – от покраски автобуса в розовый цвет до установки ракетниц.

Релиз игры запланирован на 2026 год.

