В Steam вышла демоверсия BUS: Bro u Survived

В сервисе цифровой дистрибьюции Steam появилась демоверсия action-adventure BUS: Bro U Survived, в которой 1-4 игрокам предстоит защищать бедолаг от зомби, пока школьный автобус эволюционирует в апокалиптического монстра, а также искать подсказки, чтобы узнать правду об эпидемии и решить судьбу острова.
В пролог входят:
- 45-60 минут геймплея;
- переработанные стартовые локации;
- прыгучая физика автобуса;
- безумный тюнинг – от покраски автобуса в розовый цвет до установки ракетниц.
Релиз игры запланирован на 2026 год.
звучит душновато но весело