В Steam вышла отечественная индюшка Bus Flipper: Renovator Simulator, которая даст возможность купить старый автобус и переделать его в дом на колесах или в кафе!

Вам предстоит помочь другу, которому достался запущенный автобус, и превратить его в полноценное уличное кафе. Сначала — уборка, демонтаж и расчистка пространства. Затем — креативная работа: подбор стиля, оформление интерьера и учёт пожеланий заказчиков.

Каждый проект уникален. Кто-то мечтает о кофейне на колёсах, кто-то хочет переоборудовать автобус под дом для путешествий. Пространство для творчества почти без ограничений. А за успешную реализацию заказов начисляется награда — средства можно вложить в новые проекты и развивать своё мастерство.

По словам авторов, Bus Flipper объединяет в себе элементы дизайна, ремонтного симулятора и свободу самовыражения.