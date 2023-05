Bus Simulator 21 получила крупное обновление Next Stop с расширением карты ©

Крупное обновление Next Stop для Bus Simulator 21 открывает новую главу путешествия. Издательство astragon Entertainment и команда разработчиков Stillalive Studios объявиkb о выпуске огромного обновления Bus Simulator 21 Next Stop для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One/

Bus Simulator 21 Next Stop – Обновление: огромное бесплатное обновление, включающее бесчисленные улучшения игры, новые и измененные функции, совершенно новый режим карьеры, поддержку DLSS и многое другое.

Официальное расширение карты: официальное расширение карты «Angel Shores», вдохновленной Северной Америкой. Доступно в качестве бесплатного DLC для всех владельцев основной игры!

Ebusco Bus Pack: платный DLC добавляет в игру 3 новых, официально лицензированных электроавтобуса Ebusco и 6 новых интерьеров.

Обширное обновление Bus Simulator 21 Next Stop теперь доступно для бесплатной загрузки на цифровых платформах для владельцев Bus Simulator 21. Это также относится к официальному расширению карты, которое расширяет вдохновленную Северной Америкой карту «Angel Shores» тремя новыми районами. и дополнительные миссии кампании и доступны на всех платформах в виде бесплатного DLC/

Ebusco Bus Pack дополняет игру тремя совершенно новыми, официально лицензированными электронными автобусами от популярного голландского производителя Ebusco, а также 6 выбираемыми интерьерами для визуальной настройки интерьеров автобусов. Расширение доступно по цене 8,99 евро для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One в виде отдельного загружаемого контента, а также может быть включено в новый сезонный абонемент.