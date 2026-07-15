Bus Simulator 27 делает ставку на разнообразие: в игре появится крупнейший автопарк в истории серии

Издатель astragon Entertainment представил новый трейлер Bus Simulator 27, посвящённый автопарку игры. Разработчики подтвердили, что новая часть предложит самый большой и современный выбор транспорта за всю историю серии — более 45 лицензированных автобусов от 13 известных производителей.
В Bus Simulator 27 впервые одновременно будут представлены не только классические городские модели, но и междугородние автобусы. Игрокам станут доступны машины с дизельными, электрическими, газовыми и водородными силовыми установками, а также транспорт разных классов — от компактных городских автобусов до сочленённых и двухэтажных моделей для самых загруженных маршрутов.
Развивать сеть общественного транспорта предстоит в регионе Фелисия-Бэй, где выбор подходящего автобуса станет важной частью игрового процесса. Для узких улиц городов Мекина и Алькастелар подойдут компактные модели, тогда как на популярных направлениях пригодятся вместительные автобусы большой вместимости.
Релиз Bus Simulator 27 состоится 8 сентября 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказ уже открыт на всех платформах. Покупатели получат набор Deluxe Pack с автобусами HESS lighTram 12 Plug и Alexander Dennis Enviro 100EV, а также эксклюзивные окраски. Кроме того, будет доступно издание Year 1 с сезонным абонементом, включающим Mercedes-Benz Intouro, дополнительные наборы техники и крупное дополнение FlixBus, которое выйдет в течение первого года после релиза.
прикол водитель автобуса приходит домой и садиться играть в симулятор водителя автобуса...
визуал не впечатляет,в таких играх где монотонное действие визуал должен быть на первом месте
визуал не впечатляет,в таких играх где монотонное действие визуал должен быть на первом месте