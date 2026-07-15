Bus Simulator 27 делает ставку на разнообразие: в игре появится крупнейший автопарк в истории серии

Издатель astragon Entertainment представил новый трейлер Bus Simulator 27, посвящённый автопарку игры. Разработчики подтвердили, что новая часть предложит самый большой и современный выбор транспорта за всю историю серии — более 45 лицензированных автобусов от 13 известных производителей.

В Bus Simulator 27 впервые одновременно будут представлены не только классические городские модели, но и междугородние автобусы. Игрокам станут доступны машины с дизельными, электрическими, газовыми и водородными силовыми установками, а также транспорт разных классов — от компактных городских автобусов до сочленённых и двухэтажных моделей для самых загруженных маршрутов.

Развивать сеть общественного транспорта предстоит в регионе Фелисия-Бэй, где выбор подходящего автобуса станет важной частью игрового процесса. Для узких улиц городов Мекина и Алькастелар подойдут компактные модели, тогда как на популярных направлениях пригодятся вместительные автобусы большой вместимости.

Релиз Bus Simulator 27 состоится 8 сентября 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказ уже открыт на всех платформах. Покупатели получат набор Deluxe Pack с автобусами HESS lighTram 12 Plug и Alexander Dennis Enviro 100EV, а также эксклюзивные окраски. Кроме того, будет доступно издание Year 1 с сезонным абонементом, включающим Mercedes-Benz Intouro, дополнительные наборы техники и крупное дополнение FlixBus, которое выйдет в течение первого года после релиза.