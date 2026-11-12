Bus Simulator 27 получила бесплатный набор автобусов BYD

Разработчики из Simteract и издатель astragon Entertainment выпустили бесплатное дополнение BYD Bus Pack для автобусного симулятора Bus Simulator 27. Набор расширяет автопарк двумя лицензированными электробусами китайского производителя BYD и позволяет использовать их на маршрутах вымышленного региона Фелиция-Бэй.

В дополнение вошли модели BYD K9UD и BYD K11U. Оба автобуса можно добавить в собственную транспортную компанию, задействовать в городской сети и использовать для перевозки пассажиров. Разработчики называют выпуск набора благодарностью игрокам за поддержку проекта.

Bus Simulator 27 предлагает не только управлять автобусами, но и развивать транспортный бизнес: составлять расписания, прокладывать маршруты, нанимать водителей и расширять парк техники. В игре представлены два города и окружающие их районы Фелиция-Бэй.

Бесплатный BYD Bus Pack вышел 12 ноября 2026 года на ПК и PlayStation 5. Игра также доступна на Xbox Series X|S.